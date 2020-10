Operatiunea bancara care iti face platile fara sa iti mai ocupi tu timpul cu ele

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Aceasta operatiune este una automata si o setezi, la inceput, pentru date si sume care se pliaza pe nevoile tale. In general,este folosita pentru alimentarea planurilor de economii, dar nu este o operatiune exclusiva a acestor produse bancare.Asa ca, daca ai de platit rate fixe pentru un credit, pentru un leasing sau chiar o chirie, atunci poti apela la operatiuneapentru a face platile necesare fara sa mai pierzi tu timp.Daca vrei sa beneficiezi de serviciulva trebui sa mergi la banca pentru a incheia un protocol pentru fiecare beneficiar cu care vrei sa folosesti operatiunea.Astfel, vei semna un contract prin care mandatezi banca sa execute, la date fixe, sumele stabilite in prealabil de comun acord, prin ordine de plata in favoarea beneficiarilor.De asemenea, vei fi obligat sa alimentezi contul astfel incat, atunci cand vine scadenta pentru executarea ordinelor, banca sa aiba banii necesari pentru a face platile. Asa, fara sa te mai deranjeze, banca va face periodic platile pe care le-ai dispus, acestea urmand sa apara pe extrasul de cont.