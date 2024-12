Cod portocaliu de vreme rea. Care sunt zonele vizate HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme rea, fiind vorba de avertizări de tipul Cod galben și Cod portocaliu de vânt puternic, viscol și precipitații. Codurile vizează zone din sudul și sud-estul țării.

Potrivit meteorologilor, o avertizare Cod galben de vânt puternic vizează Muntenia, Dobrogea, centrul și sudul Moldovei. Aceasta a intrat în vigoare miercuri, 25 decembrie, la ora 10.00 și va fi valabilă până joi, 26 decembrie, la ora 20.00. În Muntenia, Dobrogea, precum și în centrul și sudul Moldovei vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h.

De asemenea, Codul portocaliu de vânt este valabil în același interval în estul Munteniei și pe litoral. Acolo vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze de 70...90 km/h, anunță ANM.

„O altă avertizare cod galben de viscol va fi în vigoare până joi la ora 20.00. Local în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 60...80 km/h”, transmit meteorologii.

Codul portocaliu de viscol este valabil de miercuri, 25 decembrie, la ora 10.00 până joi, 26 decembrie, la ora 8.00. În intervalul menționat va fi viscol puternic la altitudini de peste 1600 m în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură. Vântul va avea rafale de 90...110 km/h, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m, potrivit ANM.

A mai fost emisă și o avertizare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ploaie. Aceasta este valabilă până joi la ora 10.00. În intervalul menționat, în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie. Local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp. În restul Olteniei și al Munteniei, precum și în Dobrogea vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă vor fi izolat de 10...15 l/mp. Vor fi condiții de polei, a mai anunțat ANM.

