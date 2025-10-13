Cum va fi vremea la început de săptămână. Meteorologii anunță un val de aer polar

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 08:22
131 citiri
Cum va fi vremea la început de săptămână. Meteorologii anunță un val de aer polar
Zonă în care plouă FOTO: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada luni, 13 octombrie, ora 9:00 și marți, 14 octombrie, ora 9:00, în regiunile sudice și sud-vestice, vremea se va menține normală din punct de vedere termic.

Potrivit ANM, în restul țării se va răci față de ziua precedentă din cauza unui val de aer polar, astfel temperaturile se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Pe timpul zilei vom avea cer variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în rest. Pe timpul serii și noaptea apar ploile mai ales în Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

De asemenea, pe crestele montane vom avea precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și regiunile estice și sud-estice și în extremitatea de sud-vest.

Valorile termice ajung la 11-12 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, până spre 20-21 de grade în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa în general între 0 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, iar în nord-vestul României spre sfârșitul intervalului, izolat se va produce brumă.

Vremea în Capitală astăzi, 13 octombrie

În București, în intervalul menționat, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în continuare în jurul celor specifice datei. Cerul se va înnora pe timpul serii când probabilitatea de ploaie va fi mai mare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări spre seară și la începutul nopții.

Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar minima este de 7-8 grade.

Vremea în următoarele săptămâni, în țară

Săptămâna 13-19 octombrie

Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20-26 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Săptămâna 27 octombrie–2 noiembrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 3–9 noiembrie

Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Politician AUR, plătit de cea mai mare companie de pariuri cu 300.000 de euro și împrumutat cu alți 120.000. Simion a cerut interzicerea jocurilor de noroc. "Să lăsăm populismele" VIDEO
Politician AUR, plătit de cea mai mare companie de pariuri cu 300.000 de euro și împrumutat cu alți 120.000. Simion a cerut interzicerea jocurilor de noroc. "Să lăsăm populismele" VIDEO
Deputatul AUR Eduard Virgil Koler, fost consilier al președintelui Superbet, Sacha Dragic, a încasat aproape 300.000 de euro de la compania de jocuri de noroc în ultimii cinci ani și a primit...
O nouă moțiune AUR este dezbătută astăzi. Partidul lui Simion vrea să-l demită pe ministrul Economiei, căruia îi aduce mai multe acuzații
O nouă moțiune AUR este dezbătută astăzi. Partidul lui Simion vrea să-l demită pe ministrul Economiei, căruia îi aduce mai multe acuzații
Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, acuzat că ar fi transformat instituţia într-o „agenţie de plasare a forţei de muncă...
#prognoza meteo luni, #meteo Romania temperaturi, #meteo bucuresti luni, #meteo octombrie noiembrie , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" s-a incheiat. Mircea Lucescu a facut anuntul, in miez de noapte
Digi24.ro
Mobilizare in Bucuresti si Ilfov: De ce a chemat MApN rezervistii la instructie si evaluare
Adevarul.ro
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscuta a romanilor. Cataclismul de Sfanta Parascheva care a facut ravagii de neimaginat in tarile romane

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea la început de săptămână. Meteorologii anunță un val de aer polar
  2. Procurorii italieni anchetează felul în care a fost tratată o româncă. Femeia a murit după ce medicii au trimis-o acasă, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji
  3. Inundații devastatoare în Mexic. Bilanțul deceselor a crescut la 47 de morți FOTO/VIDEO
  4. Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean
  5. Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan
  6. Un nou ultimatum pentru Putin. Trump amenință că le trimite rachete Tomahawk ucrainenilor
  7. Hamas trebuie să elibereze astăzi ostaticii israelieni. Mai puțin de jumătate dintre ei sunt în viață
  8. Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
  9. Umilințele prin care trec persoanele cu autism din România. Statul le ignoră suferința: „Nu voi putea vreodată să locuiesc singură. Asigurarea medicală, un lux”
  10. Kim Jong-un pregătește tranziția. Posibila ascensiune a fiicei sale ridică semne de întrebare privind viitorul regimului nord-coreean