Cum va fi vremea la început de săptămână. Meteorologii anunță un val de aer polar

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada luni, 13 octombrie, ora 9:00 și marți, 14 octombrie, ora 9:00, în regiunile sudice și sud-vestice, vremea se va menține normală din punct de vedere termic.

Potrivit ANM, în restul țării se va răci față de ziua precedentă din cauza unui val de aer polar, astfel temperaturile se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Pe timpul zilei vom avea cer variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în rest. Pe timpul serii și noaptea apar ploile mai ales în Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

De asemenea, pe crestele montane vom avea precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și regiunile estice și sud-estice și în extremitatea de sud-vest.

Valorile termice ajung la 11-12 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, până spre 20-21 de grade în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa în general între 0 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, iar în nord-vestul României spre sfârșitul intervalului, izolat se va produce brumă.

Vremea în Capitală astăzi, 13 octombrie

În București, în intervalul menționat, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în continuare în jurul celor specifice datei. Cerul se va înnora pe timpul serii când probabilitatea de ploaie va fi mai mare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări spre seară și la începutul nopții.

Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar minima este de 7-8 grade.

Vremea în următoarele săptămâni, în țară

Săptămâna 13-19 octombrie

Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20-26 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Săptămâna 27 octombrie–2 noiembrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 3–9 noiembrie

Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

