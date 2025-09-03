Cum va fi vremea în luna septembrie. Valori mai ridicate decât cele specifice perioadei

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 09:07
Cum va fi vremea în luna septembrie. Valori mai ridicate decât cele specifice perioadei
Prognoza pe septembrie Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie.

Săptămâna 1 - 8 septembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării.

De asemenea, regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice și centrale.

Săptămâna 8 - 15 septembrie

Valorile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii Românii.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 15 - 22 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână din an în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sud-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Săptămâna 22 - 29 septembrie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe tot teritoriul României, mai ales în regiunile sudice.

De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

