Cum va fi vremea astăzi, 14 august. Cod galben de caniculă în aproape jumătate de țară HARTĂ

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 08:40
187 citiri
Cod galben de caniculă FOTO: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 14 august, aproape jumătate de țară se află sub Cod galben de caniculă și disconfort termic.

Potrivit ANM, în Capitală vremea va fi în continuare călduroasă, iar vântul va sufla moderat.

În restul României, vremea va fi călduroasă și doar izolat în sud-vestul Munteniei va fi caniculă. Vom avea cer variabil la munte, unde doar pe alocuri, în Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. În restul teritoriului va fi mai mult senin.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului.

Valorile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade pe litoral și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade, mai scăzute în depresiunile intramontane, spre 8 grade, dar și mai ridicate, până spre valori de 23 de grade, în Dealurile de Vest.

Cod galben de caniculă

Meteorologii au emis un Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru regiunile Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei.

În aceste zone temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile vestice.

Codul galben este valabil joi, 14 august, în intervalul 12-21.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi în continuare călduroasă. Vom avea cer senin, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi între 17 și 19 grade Celsius.

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de caniculă, pentru zilele de miercuri şi joi, 13-14 august, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temperaturile ajung la 37 de grade.
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caniculă, valabilă miercuri, 13 august, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul...
