Temperaturi de 30 de grade la început de toamnă. Regiunile în care sunt anunțate ploi în următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 15 septembrie, prognoza pentru următoarele două săptămâni, până pe 28 septembrie.

Meteorologii estimează că temperaturile vor varia pe tot parcursul perioadei, iar de marți va ploua în majoritatea țării.

Conform ANM, în primele zile din interval va fi o scădere mai accentuată, de la o medie de 27 de grade spre 22 de grade, urmată de o creștere, până la finalul primei săptămâni, spre 28 de grade.

De asemenea, în a doua jumătate a intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne va tinde spre 24 de grade. De marți seara, 16 septembrie, nebulozitatea se va extinde în cea mai mare parte a teritoriului și vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei.

Vremea în Banat

Potrivit ANM, în primele zile din interval, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, media maximelor va oscila între 23 și 30 de grade, iar a minimelor între 10 și 14 grade.

În perioada 17 - 21 septembrie, atmosfera devine mai plăcută, media valorilor diurne crește de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade. Apoi, până la finalul intervalului, temperaturile încep să scadă, iar media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade.

Va ploua temporar în zilele de 15 și 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după 23 septembrie.

Vremea în Crișana

Până pe 17 septembrie, temperaturile diurne vor fi în creștere până la o medie de 28 de grade, apoi vor scădea până la 21 de grade. Temperaturile nocturne vor avea însă oscilații între 9 și 13 grade.

Până la sfârșitul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va ajunge la 29 de grade, iar a minimelor la 13 grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat, valorile maxime vor ajunge, în medie, la 22 de grade, iar cele minime la 10 grade.

Va ploua temporar în zilele de 15 și 17 septembrie. Probabilitatea de ploaie va fi din nou ridicată după data de 23 septembrie.

Vremea în Transilvania

Meteorologii anunță că în primele zile din interval valorile termice vor avea oscilații de la o zi la alta, media maximelor va crește până la 25 de grade, apoi va scădea spre 20 de grade, iar a minimelor va avea variații între 8 și 11 grade.

În perioada 17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, media valorilor diurne va crește de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade.

Până la sfârșitul intervalului, temperaturile vor avea tendință de scădere, media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade.

Va ploua temporar în perioada 15-18 septembrie. Probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după data de 23 septembrie.

Vremea în Maramureș

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie de 25 de grade, apoi vor scădea până la 20 de grade.

Temperaturile nocturne vor avea însă oscilații între 9 și 13 grade. Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 26 de grade, iar a minimelor la 11 grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, temperaturile maxime vor ajunge, în medie regională, la 21 de grade, iar cele minime la 8 grade.

Va ploua temporar în perioada 15-18 septembrie. Probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după data de 22 septembrie.

Vremea în Moldova

Și în Moldova, până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie de 25 de grade, apoi vor fi în scădere în ziua următoare până în jurul a 20 de grade.

Temperaturile nocturne vor avea însă oscilații între 11 și 13 grade. Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va ajunge la 26 de grade, iar a minimelor se va menține în jurul a 11 grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat, valorile maxime vor ajunge, în medie, la 20 de grade, iar cele minime la 9 grade.

Va ploua temporar mai ales în zilele de 15 și 18 septembrie. Probabilitatea de ploaie va mai crește ușor la finalul intervalului de anticipație.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, pe tot parcursul intervalului, variațiile termice nu vor fi semnificative.

În intervalul 17-23 septembrie, vremea se va încălzi ușor, media valorilor maxime va crește de la 24 la 26 de grade, iar a minimelor de la 13 la 15 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere până la medii ale valorilor diurne de 22 de grade și ale celor nocturne de 12 grade.

Meteorologii mai spun că probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 18 septembrie și spre finalul intervalului.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, temperaturile diurne vor avea variații pe tot parcursul intervalului. În primele zile din interval va fi o scădere mai accentuată de la o medie de 27 de grade, spre 24 de grade, urmată de o creștere, până la finalul primei săptămâni, spre 28 de grade.

În a doua jumătate a intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne va tinde spre 24 de grade.

Până în jurul datei de 24 septembrie, variațiile termice nocturne nu vor fi semnificative, iar media minimelor va oscila în jurul a 12 grade. Apoi, până la finalul intervalului, valorile nocturne vor fi în scădere până la o medie de 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 18 septembrie și spre finalul intervalului.

Vremea în Oltenia

Temperaturile diurne vor avea variații pe tot parcursul intervalului. În primele zile din interval va fi o scădere mai accentuată de la o medie de 28 de grade, spre 25 de grade, urmată de o creștere, până la finalul primei săptămâni, spre 29 de grade.

În a doua jumătate a intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne se va apropia de 24 de grade.

Până în jurul datei de 24 septembrie, variațiile minimelor termice nu vor fi semnificative, iar media acestora va oscila în jurul a 12 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile nocturne vor fi în scădere până la o medie de 10 grade.

Și aici probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele zile din interval și spre finalul acestuia.

Vremea la munte

Până pe 17 septembrie, temperaturile diurne vor fi în creștere până la o medie de 18 grade, apoi vor scădea până la 12 grade. Temperaturile nocturne vor avea însă oscilații între 4 și 8 grade.

Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 19 grade, iar a minimelor la 10 grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, valorile maxime vor ajunge la o medie de 12 grade, iar cele minime la 4 grade.

Va ploua temporar în perioada 15-18 septembrie. De asemenea, probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după data de 23 septembrie.

