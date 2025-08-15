Cum va fi vremea astăzi, 15 august. Caniculă în mare parte a României. Ce temperaturi vom avea la munte și pe litoral

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vineri, 15 august, vom avea caniculă și disconfort termic în jumătatea vestică și în zona Munteniei.

Potrivit ANM, o să avem cer senin în majoritatea zonelor și doar pe la munte, în a doua parte a zilei, o să plouă din loc în loc.

Temperaturile maxime se încadrează între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în vestul și sud-vestul țării.

În zona Dobrogei și Bărăgan domină atmosfera însorită, vântul se intensifică în Dobrogea, iar temperaturile cresc față de ziua trecută. În zona Bărăganului vine canicula și vom avea 35 de grade la umbră.

În Moldova sudică și Bucovina nu apar norii și va fi mai cald decât joi, 14 august.

Valorile termice ating pragul caniculei la Brăila, dar o să fie cald și în celelalte zone.

De asemenea, în nordul Moldovei și Bucovina se anunță vreme frumoasă. După prânz vom avea temperaturi suportabile, de până la 32 de grade Celsius în Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vom avea o zi cu mult soare. La amiază vine canicula, atmosfera va fi înăbușitoare și vom avea 36 de grade.

Caniculă vom avea și în ținuturile vestice, unde se ating 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului.

Ads

În zona Transilvaniei, soarele încălzește repede atmosfera, dar dimineață va fi mai răcoroare în depresiuni și se semnalează ceață.

Pe la amiază, în vestul provinciei vine canicula. La Alba Iulia se vor înregistra 36 de grade la umbră.

În Oltenia vom avea caniculă, cer senin și temperaturi de până la 36 de grade Celsius.

Și în sudul României se intensifică căldura. Pe la amiază maximele ating 36 de grade, iar disconfortul termic va crește.

Vremea în Capitală

În București vom avea o vreme caniculară. Disconfortul termic crește, iar la prânz temperaturile vor fi în jur de 36 de grade. Vom avea o noapte caldă, cu cer senin și 19 grade spre dimineață.

Sâmbătă, 16 august, temperatura aerului scade ușor. Cerul rămâne senin, iar după prânz vom avea 34 de grade.

Duminică, 17 august, vom avea o zi frumoasă. După prânz vor fi tot 34 de grade, iar vântul va fi mai activ.

Luni, 18 august, valorile termice scad puțin, iar la amiază vor fi cel mult 32 de grade. Pe timpul zilei va fi vreme bună, însă spre seară și în noaptea următoare vin averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Minima va ajunge la 16 grade.

Ads

Vremea la munte

Vreme caldă și la munte. După-amiaza și seara se înnorează și o să plouă pe suprafețe mici. Vântul va fi ceva mai activ, iar temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri, 14 august.

Sâmbătă, 16 august, vremea rămâne caldă. Vom avea perioade cu soare, dar și ceva averse în unele zone, iar în următoarea noapte ar putea să plouă în masivele sud-vestice.

Duminică, 17 august, după prânz va ploua pe arii extinse. Temperaturile scad în masivele vestice și în cele nordice.

În cursul zilei de luni, 18 august, vremea se mai răcește, iar temperaturile ajung la normal. Se anunță ploi torențiale pe suprafețe destul de mari. În unele zone se pot acumula cantități mari de apă, vor fi vijelii și căderi de grindină.

Vremea pe litoral

Pe litoral vom avea o zi însorită vineri, 15 august. Temperaturile ajung la 29 de grade și vom avea intensificări trecătoare ale vântului. Apa mării va avea valori cuprinse între 23-25 de grade Celsius.

Sâmbătă, 16 august, vom avea cer senin toată ziua. Vremea se mai încălzește puțin și vom avea 30 de grade în stațiuni și un vânt mai activ.

Duminică, 17 august, atmosfera rămâne însorită. După prânz se vor înregistra tot 30 de grade, iar vântul va sufla cel mai mult moderat.

Și luni, 18 august, vom avea zi frumoasă pe litoral. Vântul va avea intensificări trecătoare pe parcursul zilei, iar valorile termice rămân aceleași.

Ads