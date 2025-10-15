Cum va fi vremea astăzi, 15 octombrie. Temperaturile rămân scăzute în aproape toată România. Unde apar ploile

Meteorologii anunță că miercuri, 15 octombrie, vremea va fi tot rece în cea mai mare parte a României.

Cerul rămâne acoperit în sud-est, unde ar putea să apară și ploi slabe. În restul regiunilor, atmosfera rămâne însorită pe tot parcursul zilei.

Temperaturile maxime încep de la 10 grade Celsius în depresiuni, dar și în sud-estul țării, și se opresc pe la 18 grade Celsius în sud-est.

Vremea pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține închisă și o să vină ploile pe suprafețe restrânse. Valorile termice scad față de ieri, iar astăzi vom avea cel mult 14 grade Celsius.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei ar putea să apară și câteva ploi. Temperaturile sunt în scădere, iar pe la amiază vom avea între 10 și 11 grade Celsius.

Totuși, în nordul Moldovei și în Bucovina, meteorologii anunță o zi cu soare, câțiva nori și valori termice comparabile cu cele de ieri.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vom avea o atmosferă plăcută. Vântul este blând, iar temperaturile scad ușor. Pe la amiază vom avea cel mult 15 grade la Satu Mare și Baia Mare.

Cât despre ținuturile vestice, atmosfera va fi însorită. Nu sunt așteptate ploi, iar valorile termice urcă până la 16 grade Celsius. Pe la noapte, minimele coboară până la 2 grade Celsius.

În Transilvania este frig dimineață, mai ales în depresiuni, și va ploua în unele zone. Pe timpul zilei vor fi înnorări, dar și perioade cu soare. La munte apar ploile slabe, dar la altitudini mari apar precipitații mixte. Se mai încălzește puțin, iar la Alba Iulia vom avea 14 grade Celsius.

În zona Olteniei vom avea vreme frumoasă. Apar niște nori pe parcursul zilei, dar nu sunt așteptate ploi. Valorile termice scad ușor, iar la amiază vor fi în jur de 18 grade Celsius.

Și în ținuturile sudice se adună norii, apar și câteva ploi slabe, dar în sudul extrem regăsim vreme frumoasă, iar maximele ajung până la 17 grade Celsius.

Vremea în Capitală

În Capitală vom avea o zi mohorâtă. Va ploua trecător și mai scad temperaturile față de ieri. Vom avea cel mult 13 grade Celsius pe la amiază. Pe timpul nopții persistă înnorările, iar spre dimineață vom avea doar 7 grade Celsius.

Vremea la munte

La munte avem vreme rece pentru această perioadă din an. Ploile sunt destul de slaba și apar mai ales în Carpații Meridionali. În rest, soarele apare trecător, iar în zonele înalte ar putea să cadă lapoviță sau să ningă.

