Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 09:47
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei
Frunze de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 16 septembrie, prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, realizată pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Potrivit ANM, între 15 septembrie și 13 octombrie, România va avea în general temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și precipitații reduse, mai ales în primele două săptămâni.

Intervalul 15-22 septembrie

În acest interval, temperaturile vor fi ușor peste media climatologică în vest și sud-vest, iar în rest apropiate de normal.

Ploile vor fi puține în vest, sud și local în centru, dar ușor mai abundente în nord-est.

Intervalul 22-29 septembrie

În această săptămână, valorile termice se vor menține peste normal în toată țara, iar regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Intervalul 29 septembrie - 6 octombrie

Această săptămână aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice, cu precipitații normale în est și ușor peste normal în rest.

Intervalul 6-13 octombrie

În această săptămână, meteorologii estimează temperaturi apropiate de valorile specifice sezonului, cu ploi în limite normale în nord, est și local în centru, dar cu o ușoară tendință de deficit în sud-vest.

