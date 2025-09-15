Cum va fi vremea astăzi, 15 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Unde apar ploile

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 08:34
509 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 15 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Unde apar ploile
Temperaturile rămân ridicate Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că luni, 15 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, însă vom avea și instabilitate atmosferică în anumite regiuni.

Potrivit ANM, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile sudice ale României. În restul zonelor, temperaturile se vor încadra în limitele normale ale mijlocului de septembrie.

Vom avea cer variabil în timpul zilei, cu înnorări accentuate în est, sud-est și parțial în centrul țării. De asemenea, sunt așteptate averse cu ploaie, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate în zona Carpaților Orientali, unde izolat pot depăși 15-20 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va scădea spre seară și în timpul nopții.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar cu unele intensificări în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului.

Valorile maxime vor oscila între 20 și 30 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi între 4 grade în zonele depresionare și 17 grade pe litoral.

Vremea în Capitală

În București, vom avea o vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, cu posibile ploi scurte și de scurtă durată.

De asemenea, vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări. Valorile maxime vor fi între 27-28 de grade, iar valorile minime vor coborî la 12 și 14 grade. Presiunea atmosferică o să rămână ridicată.

Vremea la munte

În zona de munte, vremea rămâne în limite normale. În Carpații Orientali se vor înregistra înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Local, cantitățile de precipitații pot depăși 20 l/mp. În celelalte masive montane, norii vor fi temporari și ploile vor apărea pe arii restrânse.

Vremea pe litoral

Pe litoral, vom avea vreme bună. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai persistente spre seară și în primele ore ale nopții, când ar putea să apară averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23-25 de grade, iar minimele nocturne vor fi între 16 și 17 grade. Apa mării va avea undeva la 20-22 de grade Celsius.

Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
Meteorologii au emis duminică, 14 septembrie, alerte Cod galben pentru zeci de localități. UPDATE 20:50 Un Cod galben a fost emis pentru intervalul 21:00 - 22:00, în județele:...
Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 14 septembrie, o atenționare Cod galben de vânt pentru mai multe județe. A fost emisă și o informare de ploi. Codul galben este...
#prognoza meteo, #meteo septembrie cald, #meteo bucuresti luni, #meteo munte, #meteo litoral , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
Cum i-a schimbat Arnold Schwarzenegger viata Nadiei Comaneci: "Il vedeam deseori"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Echipaje de poliție și specialiști SRI, în alertă din cauza unei genți suspecte pe o stradă din Sibiu
  2. Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale
  3. România a ajuns la jumătate de milion de șomeri. Aproape 30 la sută sunt tineri până în 24 de ani
  4. O femeie a murit după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea. Unde a avut loc tragedia
  5. Cum a fost stors de bani un turist din Polonia, de o companie de închirieri auto de pe aeroportul din Otopeni. Tatăl său a fost scuipat de agentul de închiriere
  6. Restricţii de circulaţie în județul Prahova, pe DN 1 şi pe DN 1B. Până când se fac reparații
  7. Tragedie în Suceava. O persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce o mașină a intrat sub un tir FOTO/VIDEO
  8. Donald Trump pune noi condiții ca să se ridice împotriva lui Putin. Cererea fermă adresată țărilor europene
  9. Cum va fi vremea astăzi, 15 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Unde apar ploile
  10. Cursă aeriană încheiată cu scandal, pe aeroportul din Otopeni. Poliția a intervenit după ce un grup de israelieni s-a luat la ceartă din cauza unor rugăciuni