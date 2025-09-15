Cum va fi vremea astăzi, 15 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Unde apar ploile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că luni, 15 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, însă vom avea și instabilitate atmosferică în anumite regiuni.

Potrivit ANM, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile sudice ale României. În restul zonelor, temperaturile se vor încadra în limitele normale ale mijlocului de septembrie.

Vom avea cer variabil în timpul zilei, cu înnorări accentuate în est, sud-est și parțial în centrul țării. De asemenea, sunt așteptate averse cu ploaie, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate în zona Carpaților Orientali, unde izolat pot depăși 15-20 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va scădea spre seară și în timpul nopții.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar cu unele intensificări în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului.

Valorile maxime vor oscila între 20 și 30 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi între 4 grade în zonele depresionare și 17 grade pe litoral.

Vremea în Capitală

În București, vom avea o vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, cu posibile ploi scurte și de scurtă durată.

De asemenea, vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări. Valorile maxime vor fi între 27-28 de grade, iar valorile minime vor coborî la 12 și 14 grade. Presiunea atmosferică o să rămână ridicată.

Vremea la munte

În zona de munte, vremea rămâne în limite normale. În Carpații Orientali se vor înregistra înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Local, cantitățile de precipitații pot depăși 20 l/mp. În celelalte masive montane, norii vor fi temporari și ploile vor apărea pe arii restrânse.

Vremea pe litoral

Pe litoral, vom avea vreme bună. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai persistente spre seară și în primele ore ale nopții, când ar putea să apară averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23-25 de grade, iar minimele nocturne vor fi între 16 și 17 grade. Apa mării va avea undeva la 20-22 de grade Celsius.

