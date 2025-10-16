Cum va fi vremea astăzi, 16 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 19 grade. Regiunile unde apar ploile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada joi, 16 octombrie, ora 9:00 și vineri, 17 octombrie, ora 9:00, vremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această perioadă din an, mai ales dimineață și noaptea în nordul și centrul României.

Potrivit ANM, cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe, ziua în regiunile sudice și la munte. La altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi mai ridicate față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice, unde se vor încadra între 11 și 19 grade, iar cele minime se vor situa între -4 în depresiunile din estul Transilvaniei și 10-12 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea pe arii restrânse apare ceața, iar în nord și centru se va produce brumă.

Vremea în Capitală

În București, în intervalul menționat, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi ușor mai ridicată față de ziua precedentă, astfel vom avea 16-17 grade, iar cea minimă va fi între 4 și 6 grade.

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 13 – 19 octombrie

Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20 – 26 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al țării, posibil ușor mai ridicate în vest.

Săptămâna 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 3 – 9 noiembrie

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, în special în regiunile nord-estice.

