Cum va fi vremea astăzi, 16 septembrie. Temperaturile rămân ridicate. Unde vin ploile

Meteorologii anunță că marți, 16 septembrie, vremea va fi puțin mai caldă decât ieri, cu maxime de 23 de grade în depresiuni până la 31-32 de grade în Banat.

Tot meteorologii mai anunță că, în general, domină atmosfera însorită, doar că la munte, după-amiază, ar putea să apară câțiva stropi de ploaie. Vântul se intensifică în vest și în sud-vest.

În Dobrogea și Bărăgan vom avea vreme frumoasă și cer senin. Vântul nu va face probleme, iar temperaturile vor urca până la 28 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vom avea soare în mare parte din zi. Vântul adie plăcut, iar temperaturile maxime rămân la valori asemănătoare cu cele de ieri, adică în jur de 26-27 de grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vom avea o zi însorită, cu temperaturi de până la 26 de grade.

După-amiază, în zonele de munte, se adună nori de ploaie, iar spre seară și la noapte se extind ploile, treptat, în toată regiunea.

Vremea bună o să avem și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vom avea temperaturi maxime de până la 27 de grade în Satu Mare, iar după-amiază norii se înmulțesc la munte, iar după lăsarea serii o să apară ploile.

În vestul României vom avea atmosferă cu soare toată ziua și temperaturi în creștere față de ieri. În Banat vom avea undeva la 31-32 de grade, iar vântul ar putea sufla cu până la 50 km/h. Spre seară se înnorează, iar la noapte vin ploi abundente, care ar putea fi însoțite și de descărcări electrice.

Ads

În Transilvania o să avem o dimineață rece în depresiuni. Soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază vom avea 23 de grade la Miercurea Ciuc și 28 de grade la Alba Iulia. După prânz o să plouă temporar la munte, dar spre seară și în timpul nopții ploile se extind în toată provincia.

În Oltenia o să avem încă o zi cu atmosferă de vară. Valorile termice urcă până la 30 de grade, iar vântul bate insistent. După lăsarea nopții o să apară și niște averse.

În regiunile sudice o să avem vreme caldă în timpul zilei, cu temperaturi maxime de 30 de grade în Lunca Dunării. Pe la noapte apar câteva averse.

Vremea în Capitală

În Capitală o să avem altă zi călduroasă. La amiază o să avem soare, o atmosferă de vară, iar temperatura se ridică la 29 de grade. La noapte valorile termice vor coborî până la 15 grade, iar spre dimineață apar norii și cresc șansele de ploaie.

Vremea la munte

Și în zonele de munte se încălzește vremea. O să avem o zi însorită, dar e posibil să apară o ploaie de scurtă durată după prânz. Pe la noapte atmosfera devine instabilă, atunci ploile cuprind majoritatea masivelor și vântul o să bată cu mai multă putere la altitudini mari.

Ads