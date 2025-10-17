Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 21 de grade. Unde se anunță ploi

Autor: Maria Popa
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 07:54
277 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 21 de grade. Unde se anunță ploi
Frunze de toamnă Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada vineri, 17 octombrie, ora 9:00 și sâmbătă, 18 octombrie, ora 9:00, pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi, care se vor extinde treptat în Oltenia și sudul Banatului, iar spre seară și în vestul Munteniei.

Potrivit ANM, pe timpul nopții nebulozitatea va cuprinde toată România, și va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, local în sudul Moldovei și în Transilvania și izolat în Crișana. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte.

De asemenea, în sud-vestul teritoriului și în dealurile subcarpatice din sud, izolat se vor acumula cantități de apă în jurul a 10 l/mp. Vântul va suflat slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sudul Banatului și al Moldovei.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade Celsius, iar cele minime, mai ridicate față de nopțile precedente, se vor situa în general între 3-12 grade Celsius. În timpul dimineții, pe arii restrânse apare ceața.

Vremea în Capitală

În București, în intervalul menționat, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date.

Vom avea cer variabil ziua, dar apar norii seara și noaptea, când temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 18-19 grade Celsius, iar cea minimă de 9-10 grade Celsius.

Vremea în următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 13 – 19 octombrie

Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20 – 26 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării.

Săptămâna 3 – 9 noiembrie

Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării, mai ales în regiunile nord-estice.

