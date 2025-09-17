Cum va fi vremea astăzi, 17 septembrie. Ploi, vânt și descărcări electrice. Câte grade vom avea în Capitală

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 08:14
325 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 17 septembrie. Ploi, vânt și descărcări electrice. Câte grade vom avea în Capitală
Zonă în care plouă FOTO: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada miercuri, 17 septembrie, ora 09:00 și joi, 18 septembrie, ora 09:00, vremea se va răci și va fi, în general, închisă.

Potrivit ANM, în perioada menționată, vom avea cer variabil, cu înnorări mai ales ziua, când vor apărea averse în jumătatea de est a țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp și se pot semnala descărcări electrice.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă (rafale de peste 70-80 km/h), iar în prima parte a intervalului, local și în sud-vest, centru și sud-est (viteze de 45-60 km/h).

Valorile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Pe timp de noapte, în areale mici se va forma ceață.

Vremea în Capitală

În București, în intervalul menționat, vremea se va răci și va fi, în general, închisă. Vom avea cer variabil, cu înnorări și ploi temporare, mai ales ziua. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă ajunge până la 22 de grade, iar cea minimă va fi între 10 și 12 grade. Noaptea apare ceața.

Vremea în următoarele 4 săptămâni

Intervalul 15 – 21 septembrie

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Intervalul 22 – 28 septembrie

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

Intervalul 29 septembrie – 5 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Intervalul 6 – 12 octombrie

Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

