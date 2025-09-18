Cum va fi vremea la final de săptămână și în prima zi de weekend. Regiunile unde temperaturile ajung la 28 de grade

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 14:17
Cum va fi vremea la final de săptămână și în prima zi de weekend. Regiunile unde temperaturile ajung la 28 de grade
Frunze de toamnă Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vineri, 19 septembrie, ora 9:00 și sâmbătă, 20 septembrie, ora 9:00, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor.

Potrivit ANM, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în nordul, centrul și estul țării, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, pe litoral și în Delta Dunării.

Valorile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în Maramureș și cele mai ridicate în sudul Banatului și al Olteniei.

Temperaturile minime se vor situa între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade Celsius pe litoral. De asemenea, în a doua parte a nopții se va forma ceață local în Transilvania, pe văi, în depresiuni și izolat în restul teritoriului.

Vremea vineri, 19 septembrie, în Capitală

În Capitală, în intervalul menționat, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Vom avea cer senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă, puțin mai ridicată decât normalul acestei perioade, va fi de 26-27 de grade, iar minima de 13-14 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 10 grade.

Vremea în următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 15 – 21 septembrie

Temperaturile vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 22 – 28 septembrie

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 6 – 12 octombrie

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată România.

