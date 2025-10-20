Cum va fi vremea astăzi, 20 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 17 grade

Meteorologii anunță că luni, 20 octombrie, vremea se menține frumoasă, dar rece pentru această dată, mai ales dimineața și noaptea.

Valorile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade Celsius, iar cele minime între -4 și 6 grade Celsius. Vom avea cer senin, iar la munte vântul va sufla slab și moderat.

Pe seară, temperaturile vor fi mai scăzute decât noaptea trecută în sud, centru și est, iar față de mediile climatologice, în toată România. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților de Curbură (40...60 km/h), iar la viteze mai mici în nord-estul Moldovei (30...40 km/h).

De asemenea, temperaturile minime se vor situa între -4 și 7 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde se vor înregistra și spre -8 grade. Izolat va fi ceață.

Vremea în Capitală

În Capitală vom avea vreme frumoasă, dar rece pentru această dată, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 0-4 grade.

Vremea la munte

Cerul va fi mult mai senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei în sudul Banatului, unde vor fi viteze în general de 40-50 km/h, precum și în zona montană aferentă, cu rafale pe creste de 60-80 km/h.

Valorile maxime vor fi mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali până spre -8 grade Celsius.

