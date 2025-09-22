Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 08:30
157 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade
Frunze de toamnă Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că de luni, 22 septembrie, ora 9:00, până marți, 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii Românii.

Potrivit ANM, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70 – 80 km/h), în Banat, unde rafalele vor atinge 55 – 65 km/h, cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Valorile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre un grad, dar și mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest.

De asemenea, dimineața și noaptea se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi între 26 și 28 de grade, iar cea minimă între 11 și 13 grade. Dimineața și noaptea o să avem condiții de ceață.

Vremea în săptămâna 22-29 septembrie

Conform meteorologilor, în săptămâna 22-29 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

De asemenea, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și, în general, deficitar în restul teritoriului.

Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
Meteorologii au emis luni dimineață, 22 septembrie, alerte nowcasting (vreme severă imediată) pentru zeci de localități. UPDATE 08:00 Un Cod galben este în vigoare în intervalul 08:00...
Cum va fi vremea în prima zi de weekend. Procesul de încălzire continuă. Ce temperaturi vom avea în Capitală
Cum va fi vremea în prima zi de weekend. Procesul de încălzire continuă. Ce temperaturi vom avea în Capitală
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că de sâmbătă, 20 septembrie, ora 9.00, până duminică, 21 septembrie, ora 9.00, vremea va fi predominant frumoasă. Potrivit...
#prognoza meteo, #meteo litoral, #meteo bucuresti luni, #temperaturi ridicate Romania, #meteo luni , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția Kremlinului după atacul cu drone ucrainene din Crimeea. „NATO și UE trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea sursa agresiunii pe continentul european”
  2. Alertă în Capitală, după mai multe mesaje anonime de amenințare. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliția, mă voi sinucide"
  3. Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade
  4. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
  5. Românii cu dizabilități pot să primească un ajutor de până în 39.900 lei. Pentru ce se dau banii
  6. Echinocțiu de toamnă 2025. Ziua devine egală cu noaptea. Când trecem la „ora de iarnă”
  7. ONU se reunește de urgență după ce avioanele rusești au intrat în Estonia. Articolul 4 din Tratatul NATO ar putea fi activat
  8. Atac cu drone ucrainene în Crimeea. Trei morți și 16 răniți FOTO/VIDEO
  9. Donald Trump stârnește din nou controverse în SUA. Discurs plin de ură la înmormântarea lui Charlie Kirk
  10. Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi