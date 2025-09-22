Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că de luni, 22 septembrie, ora 9:00, până marți, 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii Românii.

Potrivit ANM, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70 – 80 km/h), în Banat, unde rafalele vor atinge 55 – 65 km/h, cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Valorile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre un grad, dar și mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest.

De asemenea, dimineața și noaptea se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi între 26 și 28 de grade, iar cea minimă între 11 și 13 grade. Dimineața și noaptea o să avem condiții de ceață.

Vremea în săptămâna 22-29 septembrie

Conform meteorologilor, în săptămâna 22-29 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

De asemenea, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și, în general, deficitar în restul teritoriului.

