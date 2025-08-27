Încep să crească temperaturile pe final de august după valul de aer rece. Câte grade vom avea în Capitală

Miercuri, 27 August 2025, ora 09:27
Cresc temperaturile în țară Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că miercuri, 27 august, vremea se va încălzi, iar în Câmpia de Vest și în Câmpia Română va fi mai călduroasă.

Potrivit ANM, în perioada miercuri, 27 august, ora 9:00 și joi, 28 august, ora 9:00, vremea se va încălzi, iar în Câmpia de Vest și în Câmpia Română vom avea temperaturi mai ridicate.

Cerul va fi mai variabil ziua și mult mai senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat.

Valorile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

Conform meteorologilor, în aceste zile, vremea a fost mai rece decât normalul acestei perioade, iar în noaptea de duminică spre luni, 25 august, la Miercurea Ciuc temperatura a coborât până la -1,7 grade Celsius, o valoare apropiată de recordul lunar pentru această stație meteorologică.

Vremea în București

În Capitală, în intervalul 27-28 august, ora 9:00, vremea va deveni mai călduroasă. Vom avea cer senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31-32 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 și 14 grade.

Vremea în următoarele 4 săptămâni

În intervalul 25 - 31 august, valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

În intervalul 1 - 7 septembrie, valorile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în zonele sudice.

În intervalul 8 - 14 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Iar în intervalul 15 - 21 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

