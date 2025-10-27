Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării

Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
Zonă în care plouă FOTO: Pixabay

Meteorologii anunță că luni, 27 octombrie, în prima parte a zilei vor apărea ploi slabe în Dobrogea, Muntenia și pe suprafețe mai restrânse în Oltenia, în Transilvania și în jumătatea de sud a Moldovei.

Potrivit ANM, pe seară, un nou val de ploi pătrunde în vestul și în nord-vestul țării și va cuprinde majoritatea zonelor.

În nord-vestul, centrul și sudul României, vântul va ajunge la viteze de 40-50 km/h, iar maximele vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 17-18 grade în sud și în sud-vest.

Vremea pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan va fi înnorat dimineața. Vin și câteva ploi, dar mai târziu vom avea soare, iar temperaturile scad ușor.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se înnorează și va ploua pe suprafețe restrânse, mai ales în prima parte a zilei. Vom avea și soare, iar valorile termice scad cu 3-4 grade Celsius față de ieri.

Și în nordul Moldovei și în Bucovina vom avea o zi frumoasă. Vom avea soare, câțiva nori, dar fără ploi, și temperaturi de până la 16 grade Celsius la Iași și Botoșani.

Vremea rămâne frumoasă până spre seară și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Pe seară se adună norii și o să plouă, mai ales pe timpul nopții, iar vântul o să bată cu 40-50 km/h. Valorile maxime vor ajunge la 12 grade Celsius.

În ținuturile vestice va ploua diseară și la noapte. Până atunci vom avea o zi cu soare și temperaturi care ajung la 14 grade Celsius.

Vreme mai bună vom avea și în Transilvania. Dimineață apar ceva înnorări și ploi în unele zone, dar după prânz apare soarele și se mai răcorește puțin.

În sud-vestul României vom avea soare și o atmosferă plăcută, dar spre seară apar norii și o să plouă, mai ales pe timpul nopții. Valorile termice vor ajunge până la 18 grade Celsius.

Și în ținuturile sudice vom avea vreme bună, chiar dacă dimineață vom avea ceva ploi slabe, iar vântul va sufla cu 40-50 km/h și se încălzește ușor.

Vremea în Capitală

În Capitală va fi înnorat în prima parte a zilei, mai vin și câteva ploi slabe, iar vântul va fi mai insistent. Mai târziu norii se vor împrăștia, iar după prânz se vor înregistra în jur de 17 grade Celsius. Pe la noapte se înnorează din nou, dar nu sunt anunțate ploi.

Vremea la munte

La munte se anunță vreme bună pe parcursul zilei și câteva ploi pe suprafețe restrânse. Mai târziu se înnorează treptat în toate masivele. Va ploua local, iar la altitudini de peste 1.400 de metri se anunță ninsori și lapoviță.

Vântul va crește în intensitate în nordul Carpaților Orientali, unde vântul o să atingă și peste 70-90 km/h.

De asemenea, valorile termice în stațiuni vor scădea ușor.

