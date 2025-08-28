Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi și vineri, 28-29 august, vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a României.

Potrivit ANM, în perioada joi, 28 august, ora 9:00 și vineri, 29 august, ora 9:00, vremea continuă să se încălzească și va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a țării, iar în Banat izolat va fi caniculă.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și în zona montană (cu viteze, în general, de 40-50 de kilometri pe oră).

Valorile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între două grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21-22 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat ar putea apărea și ceață.

Vremea în București

În Capitală, joi, 28 august, ora 9:00, și vineri, 29 august, ora 9:00, vremea continuă să fie călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

De asemenea, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi între 13 și 16 grade Celsius.

Vremea în următoarele patru săptămâni

Perioada 25 - 31 august

Temperaturile se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, dar și în centru.

Perioada 1 - 7 septembrie

Valorile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, mai ales în cele sudice.

Perioada 8 - 14 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval din an, la nivelul întregii țări, mai ales în zonele sudice și sud-vestice.

Perioada 15 - 21 septembrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al țării, dar mai ales în zonele sud-vestice.

