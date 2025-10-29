Cum va fi vremea astăzi, 29 octombrie. Atmosferă frumoasă și temperaturi de până la 23 de grade

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 09:39
228 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 29 octombrie. Atmosferă frumoasă și temperaturi de până la 23 de grade
Frunze de toamnă Foto: Pixabay

Meteorologii anunță că miercuri, 29 octombrie, vremea va fi în general frumoasă, cu valori termice ușor ridicate decât cele normale pentru sfârșit de octombrie.

Potrivit ANM, vom avea o atmosferă frumoasă în toată țara, dar diminețile și nopțile rămân reci. Temperaturile, mai ales cele din timpul zilei vor fi în creștere față de intervalul anterior și se vor situa pentru mediile specifice datei din calendar.

Vom avea cer variabil, cu înnorări temporare în nordul și centrul Carpaţilor Orientali, unde se vor semnala ploi izolate în prima parte a zilei, iar la peste 2.000 de metri altitudine vom avea precipitații mixte. Ar putea apărea ploi slabe și în nordul Transilvaniei și în Maramureș.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, mai ales la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde rafalele ating în general 70-90 km/h.

Valorile maxime se vor încadra între 12 și 21 de grade Celsius, ușor mai ridicat, până la 23 de grade Celsius în sudul Munteniei și al Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între -3 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei şi 11 grade Celsius în dealurile Crişanei.

Ceața va fi prezentă pe arii restrânse pe timpul dimineții și al nopții, mai ales în zonele de vale și în depresiuni.

Vremea în București

În București vom avea vreme predominant frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Temperaturile din timpul zilei sunt în creștere și se vor situa peste valorile obișnuite pentru această perioadă din an.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat pe timp de zi, cu viteze de până la 30-35 km/h, ca mai apoi să devină mai slab pe timp de noapte. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade, iar minima va coborî la 5-6 grade, mai scăzută în zona periurbană, până la 3 grade Celsius.

Vremea la munte

Vremea va fi variabilă la munte, cu perioade de înnorări și precipitații slabe în nordul și centrul Carpaților Orientali.

Sunt așteptate ploi în prima parte a zilei, iar la altitudini de peste 2.000 de metri precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări semnificative la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde rafalele vor atinge și 70-90 km/h.

Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
Meteorologii anunță că luni, 27 octombrie, în prima parte a zilei vor apărea ploi slabe în Dobrogea, Muntenia și pe suprafețe mai restrânse în Oltenia, în Transilvania și în jumătatea...
Temperaturi neobișnuit de calde la final de octombrie. Director ANM: „Ne apropiem de pragul unei zile de vară”
Temperaturi neobișnuit de calde la final de octombrie. Director ANM: „Ne apropiem de pragul unei zile de vară”
Meteorologii anunță marți, 28 octombrie, că vremea se încălzește și valorile termice vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă din an. Directorul ANM, Elena Mateescu,...
#prognoza meteo, #meteo miercuri, #meteo Bucuresti, #meteo Romania temperaturi, #meteo munte , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Rusii isi omoara propriii soldati". Cum actioneaza calaii din armata lui Putin

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
  2. O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO
  3. Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România, ”ca parte din reevaluarea posturii globale a forțelor militare SUA”
  4. Protest în Capitală. Mai mulți bărbați care nu erau membri de sindicat au fost depistați de jandarmi. Unul dintre ei avea un briceag și un patent
  5. E-mailul pe care Amazon îl trimite miilor de angajați dați afară: "Accesul tău pe bază de legitimație a fost restricționat. Echipa de securitate te poate ajuta să părăsești clădirea"
  6. Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o fanfară care a interpretat melodia preferată și i s-a oferit o coroană de rege, ca "făuritor al păcii" VIDEO
  7. Cum va fi vremea astăzi, 29 octombrie. Atmosferă frumoasă și temperaturi de până la 23 de grade
  8. MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
  9. Deversarea controlată a apei din barajul Vidraru. Apel la locuitori și turiști să nu se apropie de lacul de acumulare
  10. Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri