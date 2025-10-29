Cum va fi vremea astăzi, 29 octombrie. Atmosferă frumoasă și temperaturi de până la 23 de grade

Meteorologii anunță că miercuri, 29 octombrie, vremea va fi în general frumoasă, cu valori termice ușor ridicate decât cele normale pentru sfârșit de octombrie.

Potrivit ANM, vom avea o atmosferă frumoasă în toată țara, dar diminețile și nopțile rămân reci. Temperaturile, mai ales cele din timpul zilei vor fi în creștere față de intervalul anterior și se vor situa pentru mediile specifice datei din calendar.

Vom avea cer variabil, cu înnorări temporare în nordul și centrul Carpaţilor Orientali, unde se vor semnala ploi izolate în prima parte a zilei, iar la peste 2.000 de metri altitudine vom avea precipitații mixte. Ar putea apărea ploi slabe și în nordul Transilvaniei și în Maramureș.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, mai ales la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde rafalele ating în general 70-90 km/h.

Valorile maxime se vor încadra între 12 și 21 de grade Celsius, ușor mai ridicat, până la 23 de grade Celsius în sudul Munteniei și al Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între -3 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei şi 11 grade Celsius în dealurile Crişanei.

Ceața va fi prezentă pe arii restrânse pe timpul dimineții și al nopții, mai ales în zonele de vale și în depresiuni.

Vremea în București

În București vom avea vreme predominant frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Temperaturile din timpul zilei sunt în creștere și se vor situa peste valorile obișnuite pentru această perioadă din an.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat pe timp de zi, cu viteze de până la 30-35 km/h, ca mai apoi să devină mai slab pe timp de noapte. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade, iar minima va coborî la 5-6 grade, mai scăzută în zona periurbană, până la 3 grade Celsius.

Vremea la munte

Vremea va fi variabilă la munte, cu perioade de înnorări și precipitații slabe în nordul și centrul Carpaților Orientali.

Sunt așteptate ploi în prima parte a zilei, iar la altitudini de peste 2.000 de metri precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări semnificative la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde rafalele vor atinge și 70-90 km/h.

