Cum va fi vremea astăzi, 3 noiembrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 23 de grade. Unde se anunță ploi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada luni, 3 noiembrie, ora 9:00 și marți, 4 noiembrie, ora 9:00, vremea va fi în continuare caracterizată de temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă din an.

Potrivit ANM, va fi mai caldă în cea mai mare parte a teritoriului, chiar dacă temperaturile diurne vor scădea, exceptând estul, centrul și sud-estul, unde se vor menține asemănătoare cu cele din intervalul anterior.

Cerul va fi noros și va ploua pe parcursul zilei și la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, jumătatea de vest a Transilvaniei și a Olteniei, apoi în cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Olteniei, jumătatea de est a Transilvaniei și izolat în restul regiunilor.

Pe timpul nopții, la altitudini de peste 1.700 de metri, trecător vom avea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Va apărea ceață dimineața local în centrul, sudul, estul României și izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în extremitățile de sud-est și de vest.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, nord-est și pe alocuri în rest, cu viteze de până la 40-45 de km/h.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 15-23 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 12 grade.

Vremea în Capitală

În Capitală, în intervalul menționat, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele normale la începutul lui noiembrie.

Vom avea cer variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă și ceață în primele ore ale intervalului. Pe timpul nopții cerul va deveni norod și va ploua temporar.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar cea minimă de 8-10 grade.

Vremea în următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 3 – 9 noiembrie

Valorile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 10 – 16 noiembrie

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a României.

Săptămâna 17 – 23 noiembrie

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă din an, posibil ușor mai ridicate în zonele montane.

Săptămâna 24 – 30 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării.

