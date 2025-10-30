Cum va fi vremea astăzi, 30 octombrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru final de octombrie. Regiunea unde vom avea 23 de grade

Meteorologii anunță că joi, 30 octombrie, vremea va fi mult mai caldă decât ar trebui, cu soare în sudul și în sud-estul țării și câțiva nori de ploaie în restul regiunilor.

Potrivit ANM, vântul se intensifică în vest, în nord-vest și în ținuturile estice și ar putea atinge viteze mai mari în zonele înalte de munte. Temperaturile maxime pleacă de la 15-16 grade în depresiuni și ajung până la 23 de grade în Banat.

Vremea pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan vom avea o atmosferă plăcută, cu câțiva nori și vânt mai insistent pe litoral. Se mai încălzește puțin și vor fi până la 23 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei soarele persistă în mare parte din zi, dar vântul devine mai activ. Valorile termice cresc în această regiune și depășesc valorile normale pentru această dată din an. Vom avea între 21 și 22 de grade după prânz.

De asemenea, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se adună norii în anumite zone și ar putea să apară ploaia, mai ales după lăsarea nopții. Vântul ar putea avea intensificări trecătoare pe timpul zilei și se mai încălzește. Temperaturile maxime ajung până la 19 grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește vremea. Valorile termice urcă până la 20-21 de grade. Vom avea cer senin dimineața, dar mai târziu se înnorează și apar câteva ploi slabe. Vântul se mai intensifică în Maramureș.

În ținuturile vestice vom avea vreme caldă pentru această perioadă din an, câțiva nori de ploaie și un vânt mai activ. Temperaturile mai cresc față de ieri, și ajung până la 21 de grade.

În Transilvania va fi frig la începutul zilei, mai ales în depresiuni, unde temperaturile au coborât sub pragul înghețului. Avem și ceva condiții de ceață, dar pe parcursul zilei soarele se arată trecător și apar ploi în zonele mai joase, cu lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Pe la amiază vom avea 20 de grade în vestul provinciei.

În zona Olteniei vom avea zi frumoasă, cu cer senin, vântul este destul de slab, iar maximele vor ajunge până la 20 de grade.

Și în ținuturile sudice vom avea atmosferă cu soare. Va fi puțin mai cald decât ieri, iar la Giurgiu și Ploiești vom avea până la 22 de grade.

Vremea în Capitală

În București vom avea o zi însorită și va fi mai cald decât ieri. Temperatura maximă ajunge până 22 de grade. De asemenea, se mai încălzește peste noapte, iar vineri dimineață vor fi în jur de 8 grade.

Vremea la munte

Vremea se încălzește și în zonele de munte. În Carpații Occidentali și Orientali o să plouă trecător, iar la altitudini mari vom avea lapoviță sau ninsoare. În general se anunță vreme frumoasă, iar vântul o să bată mai tare pe creste, unde ajunge până la 80 de km/h.

