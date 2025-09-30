Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă din an.

Potrivit ANM, în majoritatea regiunilor, valorile termice vor rămâne scăzute, iar cerul va fi predominant noros.

În nord, centru și est ar putea să-și facă apariția ploi slabe, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor lua aspect de ninsoare, formând un strat de zăpadă de 1-3 cm.

În nord-estul României, cantitățile de apă pot atinge izolat 10-15 l/mp, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe.

De asemenea, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în sud-vest, iar valorile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade. Minimele vor oscila între 1 și 11 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Presiunea atmosferică crește ușor în estul țării, dar rămâne relativ constantă în celelalte regiuni.

Dimineața vom avea un Cod galben de ceață în județele Mureș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți.

Vremea în București

Vremea rămâne rece în Capitală. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate ploi slabe trecătoare. Vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge în jur de 19 grade. Pe timpul nopții, termometrele vor arăta valori între 6 și 8 grade Celsius.

Vremea la munte

Un val de aer rece își face simțită prezența în zonele montane. Cerul va fi noros aproape toată ziua, iar în Carpații Orientali, local în cei Meridionali și izolat în Occidentali își fac simțită prezența precipitațiile.

La altitudini de peste 1.700 m vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se va așterne din nou. Cerul se va degaja temporar pe parcursul nopții, dar pot să apară precipitații slabe izolat.

Ads