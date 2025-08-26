Cum va fi vremea la sfârșit de vară. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Sfârşitul lunii august va fi caracterizat de temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru, însă în luna septembrie se vor înregistra temperaturi peste cele obişnuite în primele trei săptămâni, conform prognozei anunţate marţi, 26 august, de meteorologi.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

- Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte, local, în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru.

- Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

- Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

