Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. De când încep să scadă temperaturile

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:06
577 citiri
Peisaj de toamnă FOTO Pixabay

Meteorologii au emis marţi, 23 septembrie, prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei.

După ce în prima săptămână regimul ploilor va fi deficitar, urmează precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar şi uşor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor putea fi uşor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

