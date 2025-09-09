Cât de cald va fi în prima lună de toamnă. Zonele unde își fac apariția ploile

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:43
Cât de cald va fi în prima lună de toamnă. Zonele unde își fac apariția ploile
Prognoza pe 4 săptămâni Foto: Pixabay

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine.

ANM prezintă, marţi, 9 septembrie, prognoza pentru intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025.

”Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024”, precizează meteorologii.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

ANM anunţă că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice.

”Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un uşor deficit în extremitatea de est a ţării”, transmit specialiştii.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

”Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, arată ANM.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Potrivit sursei citate, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână
Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 5–13 septembrie 2025, estimând că vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această...
Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie. Temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Atmosfera în Capitală
Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie. Temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Atmosfera în Capitală
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vineri, 5 septembrie, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș,...
