Cum va fi vremea astăzi, 4 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Regiunile unde apar furtunile

Meteorologii anunță că miercuri, 4 septembrie, vom scăpa de caniculă, dar vremea rămâne călduroasă. O să apară precipitații la munte și posibil în vestul țării, iar în sud-est vântul se intensifică.

Temperaturile maxime pornesc de la 26 de grade în sudul litoralului și ajung până la 34 de grade în vestul, sudul și sud-vestul țării.

Vremea pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan o să avem soare, dar și un vânt mai insistent. Temperaturile înregistrează o ușoară scădere față de ieri și se mențin la valori peste mediile perioadei. În Bărăgan vom avea 33 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vom avea o atmosferă însorită toată ziua și o amiază călduroasă, cu până la 32 de grade. Vântul se intensifică și ajunge la viteze de până la 45 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem tot vreme bună, cu soare și câțiva nori. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Se înregistrează 30 de grade în toată provincia și 32 de grade în zona Bacăului.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vom avea o zi frumoasă. La munte, după-amiază se vor aduna norii și apar câteva averse cu tunete și fulgere. E posibil să cadă și grindină, iar temperaturile maxime ajung până la 32 de grade în Maramureș.

Și în ținuturile vestice avem vreme bună. După prânz vom avea 34 de grade, iar după-amiază, în zona montană vin ploile, iar pe spații foarte mici cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni. Apar și condiții de ceață. Soarele va încălzi treptat atmosfera, iar maximele vor ajunge până la 32 de grade în zona vestică, la Alba Iulia. Vântul adie destul de plăcut, iar la munte o să apară câteva precipitații.

În zona Olteniei va fi cald din nou și vom avea 34 de grade la Drobeta-Turnu Severin. Vom avea o amiază însorită, dar mai târziu, în zona montană apar aversele și e posibil să cadă grindină.

Căldură mare vom avea și în sudul României, unde se vor înregistra în jur de 33 de grade. Miercuri au fost 37 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în Capitală

Temperatura mai scade puțin în București, dar vremea se menține călduroasă și vor fi 34 de grade. Vom avea soare toată ziua, iar vântul este ceva mai insistent. În timpul nopții, minima ajunge la 19 grade.

Vremea la mare

Pe litoral vom avea condiții bune pentru plajă. Cerul rămâne senin, vântul va avea unele intensificări, iar temperaturile, în scădere față de miercuri, se opresc la 28 de grade. Apa mării va ajunge la 22-23 de grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile se mențin ridicate. Vom avea soare în prima parte a zilei, dar mai târziu norii se intensifică în masivele din jumătatea vestică a țării, unde apar averse abundente, cu fulgere și tunete.

