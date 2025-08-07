Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 7 august, vremea se va menține caldă, doar că ploile continuă să apară în mai multe zone ale țării.

Potrivit ANM, valorile termice vor scădea în sudul și estul României, iar la nivelul întregii țări se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Izolat în sudul teritoriului va mai fi disconfort termic și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara vor fi înnorări, averse și descărcări electrice local în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în celelalte regiuni.

Tot meteorologii mai spun că pe spații mici, mai exact în nordul Olteniei și al Munteniei, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale de 50…70 km/h, iar noaptea pe litoral, cu viteze de 40…50 km/h.

Valorile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În timpul dimineții și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

Vremea în Capitală

În București, temperaturile mai scad, dar vremea rămâne tot călduroasă. Vom avea cer variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări și posibil averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla în general moderat (viteze de până la 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 31-33 de grade Celsius, iar cea minimă de 15-18 grade Celsius.

Ads