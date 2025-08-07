Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua

Autor: Maria Popa
Joi, 07 August 2025, ora 09:19
489 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
Temperaturile rămân ridicate Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 7 august, vremea se va menține caldă, doar că ploile continuă să apară în mai multe zone ale țării.

Potrivit ANM, valorile termice vor scădea în sudul și estul României, iar la nivelul întregii țări se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Izolat în sudul teritoriului va mai fi disconfort termic și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara vor fi înnorări, averse și descărcări electrice local în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în celelalte regiuni.

Tot meteorologii mai spun că pe spații mici, mai exact în nordul Olteniei și al Munteniei, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale de 50…70 km/h, iar noaptea pe litoral, cu viteze de 40…50 km/h.

Valorile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În timpul dimineții și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

Vremea în Capitală

În București, temperaturile mai scad, dar vremea rămâne tot călduroasă. Vom avea cer variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări și posibil averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla în general moderat (viteze de până la 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 31-33 de grade Celsius, iar cea minimă de 15-18 grade Celsius.

Cum va fi vremea astăzi, 5 august. Cod galben de caniculă în sud-vest și furtuni în vestul țării
Cum va fi vremea astăzi, 5 august. Cod galben de caniculă în sud-vest și furtuni în vestul țării
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că marți, 5 august, vom avea fenomene meteo extreme în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM, vremea va fi marcată de contraste...
Cum va fi vremea astăzi, 4 august. Ploi și vijelii în mai multe zone ale țării. Regiunile afectate de un Cod galben de caniculă
Cum va fi vremea astăzi, 4 august. Ploi și vijelii în mai multe zone ale țării. Regiunile afectate de un Cod galben de caniculă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că luni, 4 august, vremea va fi instabilă și vor apărea averse destul de abundente în vestul, nordul și centrul României. Tot...
#prognoza meteo, #meteo Bucuresti, #meteo joi, #caldura, #ploi torentiale, #descarcari electrice , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza uriasa! Revine in televiziune si va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gandit nimeni
ObservatorNews.ro
Ion Iliescu va fi inmormantat astazi cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu national
DigiSport.ro
Cora Schumacher i-a lasat pe toti cu gura cascata. A spus de ce nu renunta la numele fostului sot
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
  2. Un jurnalist a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior. Cum a fost găsit
  3. Absențe notabile de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lipsesc Nicușor Dan și Klaus Iohannis, iar soția sa nu este prezentă din motive de sănătate
  4. Andrei Caramitru, după ce s-a declarat zi de doliu naţional, la moartea lui Ion Iliescu: „Eu o să beau șampanie și o să vă spun că niciodată nu vom ierta” FOTO
  5. Evadare spectaculoasă din Coreea de Nord. Metoda inedită prin care un bărbat a reușit să treacă granița maritimă spre Sud
  6. Universitatea Stanford desființează peste 300 de posturi după tăierile bugetare ale lui Donald Trump. „Măsuri dificile” VIDEO
  7. Se deschide Marele Muzeu Egiptean, în care s-a investit un miliard de euro și care găzduiește 100.000 de capodopere. Se anunță un magnet turistic la nivel mondial VIDEO
  8. Românul care a salvat 200 de case tradiționale bucovinene, aflate pe punctul de a fi demolate. Meșterul popular le caută un nou proprietar și le renovează
  9. Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
  10. „Moment de bucurie pură” în timpul operațiunilor de curățare după inundațiile din Suceava. Ce surpriză au făcut pompierii unei fetițe VIDEO