Cum va fi vremea astăzi, 8 august. Soare în aproape toată țara. Unde se vor înregistra 35 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vineri, 8 august, vremea se încălzește ușor și se face foarte cald în vestul și sudul României.

Potrivit ANM, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul Olteniei, unde vom avea până la 35 de grade Celsius, iar cel mai răcoare va fi în Bucovina și în estul Transilvaniei.

Vom avea vreme frumoasă în aproape toată țara, câteva ploi slabe la munte și un vânt mai insistent la malul mării.

În Dobrogea și Bărăgan vom avea vreme frumoasă. Se mai încălzește, iar temperaturile urcă până la 33 de grade. Vântul se intensifică pe litoral.

Vom avea vreme bună și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Nu sunt anunțate ploi, norii sunt rari în timpul zilei, iar la amiază temperaturile se ridică până la 31 de grade.

În nordul Moldovei, în Bucovina, se anunță vreme frumoasă. Cerul va fi senin toată ziua. La amiază vor fi 26 de grade la Suceava și cel mult 29 la Piatra Neamț și Bacău.

De asemenea, în nordul Transilvaniei și în Maramureș vom avea atmosferă însorită și temperaturi puțin mai ridicate decât joi, 7 august. După prânz se ating 32 de grade Celsius la Satu Mare.

Și în vestul țării vom avea vreme călduroasă. Maximele vor atinge și 33 de grade la Timișoara.

În Transilvania avem răcoare dimineața, dar temperaturile urcă rapid, iar la amiază vor ajunge până la 32 de grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia. După prânz, în zonele de munte se vor aduna norii și e posibil să vină câteva ploi slabe.

Și în sud-vestul țării temperaturile continuă să crească. Amiaza aduce vreme călduroasă, iar în sudul Olteniei se vor înregistra 35 de grade la umbră.

În ținuturile sudice se anunță tot vreme frumoasă și temperaturi în creștere. La amiază se vor atinge 34 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în Capitală

În București vom avea o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 34 de grade Celsius în termometre și un vânt mai activ. La noapte va fi senin, iar spre dimineață se vor înregistra 18 grade în centrul orașului și 15 grade la periferie.

Vremea la munte

Și la munte se încălzește ușor astăzi. Se anunță soare, vreme bună și poate o ploaie de scurtă durată în Carpații Meridionali.

Vremea pe litoral

La malul mării urmează o zi frumoasă, cu cer curat. În stațiuni vor fi cel puțin 30 de grade, iar apa mării va avea în jur de 26 de grade. Vântul va bate cu 40...50 km/h.

