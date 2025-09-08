Cum va fi vremea în prima zi de școală. Valorile termice depășesc 30 de grade. Zonele unde vin ploile

Autor: Maria Popa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 10:02
Peisaj de toamnă Foto: Pexels

Meteorologii anunță că luni, 8 septembrie, vom avea o zi călduroasă în majoritatea regiunilor țării. În vest se vor înregistra 33 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor apărea ploile în Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în vestul și în sudul României.

În depresiuni se înregistrează temperaturile cele mai scăzute, adică 24 de grade. În zona Dobrogei și Bărăgan vom avea vreme bună, iar cerul va fi senin pe tot parcursul zilei. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, iar temperaturile ajung până la 30 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și nordul Munteniei vom avea soare și temperaturi de 29-30 de grade la amiază. Numai în apropierea munților ar putea să apară ploi de scurtă durată.

De asemenea, în nordul Moldovei și în Bucovina se anunță tot vreme frumoasă, unde vom avea temperaturi comparabile cu cele de duminică, 7 septembrie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vom avea mai multe serii de averse abundente, care ar putea lăsa în urmă peste 35 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsește nici soarele, iar temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius.

Averse vom avea luni și în ținuturile vestice, mai ales în zona Crișanei și în zonele montane. Ploile vin însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și intensificări ale vântului. Valorile termice sunt mai ridicate decât ieri și vor ajunge până la 30 de grade Celsius.

Și în Transilvania va ploua destul de mult, mai ales în vestul provinciei și la munte. În perioade scurte de timp se vor aduna peste 35 de litri de apă pe metru pătrat și o să cadă grindină. La Alba Iulia vom avea la amiază 28 de grade.

În Oltenia avem atmosferă plăcută astăzi. Spre seară se adună norii și va ploua izolat în zona montană.

În regiunile sudice vom avea vreme frumoasă, dar există posibilitatea să apară ploaie de scurtă durată. Temperaturile sunt în creștere față de ieri și vor ajunge la 32-33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în Capitală

În București vom avea vreme frumoasă astăzi, 8 septembrie. Temperaturile vor ajunge până la 31 de grade.

Vremea la munte

La munte, vremea rămâne caldă luni. Vom avea perioade cu soare, dar și înnorări și averse zgomotoase, descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de peste 35 de litri pe metru pătrat.

Vremea la mare

Și la mare vom avea o zi frumoasă. Vântul are intensificări trecătoare, iar temperaturile maxime din stațiuni ajung până la 28 de grade Celsius. Apa mării va ajunge până la 23 de grade.

