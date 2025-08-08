Prognoza meteo actualizată până la început de toamnă. Cum va fi vremea la final de august și în septembrie

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 08 August 2025, ora 09:29
1216 citiri
Prognoza meteo actualizată până la început de toamnă. Cum va fi vremea la final de august și în septembrie
Prognoza pe 4 săptămâni Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 8 august, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni.

Astfel, între 11 august și 8 septembrie, va fi mai cald decât în mod normal în aproape toată țara, mai ales în vest și sud-vest.

Va ploua puțin, mai ales la începutul perioadei, iar ploi mai însemnate sunt așteptate doar pe alocuri, spre sfârșitul lui august, în zona Carpaților Orientali.

Săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea astăzi, 8 august. Soare în aproape toată țara. Unde se vor înregistra 35 de grade
Cum va fi vremea astăzi, 8 august. Soare în aproape toată țara. Unde se vor înregistra 35 de grade
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vineri, 8 august, vremea se încălzește ușor și se face foarte cald în vestul și sudul României. Potrivit ANM, cele mai...
Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 7 august, vremea se va menține caldă, doar că ploile continuă să apară în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM,...
#prognoza meteo, #anm, #vremea , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce lovitura ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din Romania, insa nu la FCSB sau Farul
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cele 7 întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viață în cazul victimelor violenței domestice. Două răspunsuri DA sunt suficiente VIDEO
  2. Primar din Teleorman, cercetat de DNA pentru 6 infracțiuni de luare de mită. A primit 145.000 de lei de la mai multe persoane
  3. Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București
  4. Mai puține răspunsuri „inventate” și mai puține „halucinații”, după lansarea noii versiuni Chat GPT. Ce promite compania de inteligență artificială
  5. O primărie dintr-un mare oraș trimite la fier vechi mașinile abandonate de pe străzi. Multe sesizări au venit din partea cetățenilor nemulțumiți
  6. Care sunt cele mai mari surse de risipă alimentară din România. „În fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuie mai puțin, dar mai înțelept”
  7. Amplu control la Metrorex. „Toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului”
  8. Donald Trump se laudă cu un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului”
  9. Doi șoferi tineri au ajuns în spatele gratiilor după ce au fost implicați într-un accident rutier cu victime. Ce au putut să facă după impact
  10. Adevăratele venituri ale magistraților: Cine sunt judecătorii cu cele mai mari salarii și sporuri