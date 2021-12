Avertisment meteo de polei și ceață în cinci județe din țară. Care sunt localitățile vizate de Codul galben

Meteorologii au emis, luni seara, 27 decembrie, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei pentru judeţele Constanţa, Satu Mare, Giurgiu, Teleorman şi Dâmboviţa.

Potrivit ANM, până la ora 23:00, în judeţul Constanţa, se va semnala local ceaţă, care determină vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, iar în judeţul Satu Mare, în zona joasă, vor avea loc precipitaţii sub formă de ploaie, care vor determina local producere de polei.

Tot până la ora 23:00, în judeţele Giurgiu (localităţile: Bolintin-Vale, Floreşti-Stoeneşti, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucşani, Grădinari, Joiţa, Clejani, Mârşa, Săbăreni, Cosoba), Teleorman (în: Videle, Dobroteşti, Tătărăştii de Jos, Scrioaştea, Ciolăneşti, Blejeşti, Vârtoape, Trivalea-Moşteni, Gălăteni, Olteni, Poeni, Tătărăştii de Sus, Gratia, Siliştea-Gumeşti, Siliştea, Cosmeşti, Talpa, Scurtu Mare, Drăcşenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Necşeşti, Beuca, Purani, Sfinţeşti, Dideşti, Stejaru, Balaci) şi Dâmboviţa (localităţile: Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Lunguleţu, Ciocăneşti, Odobeşti, Tărtăşeşti, Ulieşti, Brezoaele, Poiana, Şelaru, Butimanu, Slobozia Moară), se va semnala ploaie slabă, care va determin, local, depunere de polei.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

