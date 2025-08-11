Canicula topește românii, la 44 de grade Celsius. Până când se menține "cupola de foc" deasupra României

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 17:45
Canicula topește România la 44 de grade FOTO Hepta

România resimte începând de luni, 11 august, vârful noului val de caniculă, cu maxime resimțite de până la 44 de grade Celsius, a declarat Elena Mateescu. Directorul ANM a anunțat că temperaturile ridicate vor continua să afecteze România până la finalul lunii august, accentuând astfel și seceta extremă.

"Astăzi avem un val de căldură intens și persistent, reprezentând vârful acestui episod canicular. În județele aflate sub incidența codului roșu - Mehedinți și Dolj - temperaturile maxime la umbră au ajuns deja la 40°C, iar valorile resimțite au urcat până la 44°C. În zonele Calafat și Bechet s-au înregistrat 43°C, iar în stațiile montane din sud-vestul țării, 42–43°C.

Este în vigoare și un cod portocaliu pentru județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, unde sunt așteptate temperaturi între 37 și 39°C. În plus, un cod galben vizează sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, precum și sudul Dobrogei continentale, cu valori cuprinse între 33 și 37°C.

Dacă astăzi avem vârful acestui episod în sud-vestul țării, mâine temperaturile vor scădea ușor, ecartul maximelor va fi între 25 și 35°C în partea de sud-vest și vest a țării. Începând de miercuri, însă, valorile vor crește din nou, ajungând la 37°C în vest, sud-vest și sud. Potrivit estimărilor, acest regim termic peste normalul perioadei se va menține cel puțin până la finalul decadei și, probabil, până la sfârșitul lunii august.

Din păcate, deficitul de precipitații va persista, ceea ce va accentua seceta pedologică extremă și puternică deja prezentă în mare parte din țară", a declarat, pentru Antena 3 CNN, Elena Mateescu, director ANM.

