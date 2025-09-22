Ciclonul Zack care a lovit Europa ajunge și în România. Avertismentul ANM: "Va fi vânt cu putere de uragan"

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 20:25
1005 citiri
Ciclonul Zack care a lovit Europa ajunge și în România. Avertismentul ANM: "Va fi vânt cu putere de uragan"
Ciclonul va aduce vânt puternic în România FOTO Pixabay

Florinela Georgescu, directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a declarat luni după-amiaza, 22 septembrie, că ciclonul Zack, care face ravagii în Europa, va ajunge deasupra României peste doar două zile.

Astfel, conform informaţiilor date de aceasta, vor fi ploi torenţiale şi vânt cu putere de uragan mai întâi în vestul ţării şi, apoi, în celelalte zone. În plus, de miercuri, 24 septembrie, în localităţi din nordul, nord-vestul României, temperaturile vor scădea foarte mult şi vijeliile vor continua şi în cursul săptămânii viitoare. Vom avea între 10 şi 20 de grade Celsius, a mai spus Florinela Georgescu la antena3.ro.

"Într-adevăr, o schimbare importantă în aspectul vremii o aşteptăm de pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile vor scădea în partea de nord, nord-vest a ţării, în special, în Moldova, urmând ca, joi, scăderea de temperatură să fie resimţită în toată ţara, astfel încât, de joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi şi precipitaţii – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formaţiunii depresionare. Apoi, vor fi în toate regiunile ţării ploi", a declarat şefa ANM.

Ciclonul aduce şi lapoviţă, şi ninsoare

"Iar pe fondul răcirii accentuate despre care vorbim, în zona montană cea mai înaltă vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare", a mai precizat Florinela Georgescu.

Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
Meteorologii au emis luni dimineață, 22 septembrie, alerte nowcasting (vreme severă imediată) pentru zeci de localități. UPDATE 13:40 COD GALBEN, valabil de la 14:00 până la ora 18:00...
Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade
Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că de luni, 22 septembrie, ora 9:00, până marți, 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii Românii....
