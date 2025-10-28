Temperaturile neobișnuit de calde la final de octombrie. Director ANM: „Ne apropiem de pragul unei zile de vară”

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:33
Peisaj de toamnă Foto: Pexels

Meteorologii anunță marți, 28 octombrie, că vremea se încălzește și valorile termice vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă din an.

Directorul ANM, Elena Mateescu, spune că temperaturile vor ajunge chiar și la 23 de grade Celsius, iar luna noiembrie va fi una blândă.

„Cel puțin până la finalul lunii octombrie, discutăm de o vreme în încălzire de la o zi la alta. Și dacă astăzi temperaturile la scara întregii țări vor avea un ecart între 10 până la 17-18 grade, chiar și în Capitală o maximă în jurul a 18 grade, ei bine, de mâine temperaturi în creștere 12-21 grade pentru ca, în ultimele 2 zile, respectiv ziua de joi și vineri, 14-23 grade, iar în ziua de vineri 14-24 grade”, a declarat directorul ANM pentru Antena 3 CNN.

Elena Mateescu a precizat că 24 de grade sunt așteptate în extremitatea de sud a României.

„Iată că ne apropiem de pragul unei zile de vară la un final de lună octombrie, semn că vremea va fi mult mai caldă decât perioada calendaristică în care ne aflăm.

Vor mai fi precipitații, posibil pe parcursul zilei de azi (marți), cu precădere în partea de nord-vest a țării, acolo unde la nivel local mai așteptăm valori de 15 grade Celsius. 20 l/m² și intensificări ale vântului, în special la altitudini mai mari de 1.800 de metri, unde rafalele pot avea viteze de 90-120 km/h”, a adăugat directorul ANM.

De când încep să crească temperaturile

„Așa cum menționam, încă de mâine, o vreme în general frumoasă, cu temperaturi într-un ecart cuprins, cu mici variații de la o zi la alta, între 12 până la 24 de grade.

Chiar și debutul lunii noiembrie, ultima lună din această toamnă, va fi caracterizat de temperaturi cuprinse într-un ecart de până la 20d de grade Celsius, la nivelul maximelor, 18-19 grade chiar în primele zile ale lunii noiembrie, în Capitală”, a mai afirmat Mateescu.

Când se răcește

„Observăm o schimbare și o ușoară scădere a regimului de temperaturi după 5 noiembrie, cu o probabilitate de a avea și precipitații în special în partea de vest, apoi și în restul țării, iar la altitudini mari precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a mai spus Elena Mateescu pentru sursa citată.

