După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:10
Octombrie va aduce zile călduroase în România FOTO Pixabay

După câteva zile cu temperaturi sub limita normală pentru această dată, ploi și chiar ninsori, vremea își va reveni. Conform prognozei pe două săptămâni emisă de Administrația Națională de Meteorologie, în a doua parte a intervalului, condițiile meteo se vor îmbunătăți semnificativ, temperaturile ajungând până la 22 de grade.

BANAT

Până în 3 octombrie, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 18 grade, până spre 12 grade. În același interval, valorile nocturne nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 6 grade. Ulterior, mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor fi în creștere. Media maximelor se va menține în jurul a 22 de grade, iar a minimelor va ajunge la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată la începutul primei săptămâni, dar mai ales în intervalul 3-6 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

CRIȘANA

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie, cu o medie a valorilor diurne în scădere de la 18 grade, până spre 12 grade. În același interval, valorile nocturne nu vor avea variații semnificative și vor ajunge până la medii de 4-5 grade. După data de 3 octombrie, dar mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor se va menține în jurul a 21 de grade, iar a minimelor va ajunge la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată îndeosebi în prima săptămână din interval, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

TRANSILVANIA

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, valorile termice diurne se vor situa sub normele perioadei, iar media maximelor va fi în scădere de la 14 grade, până spre 10 grade. În același interval, valorile nocturne vor fi în scădere ușoară de la o medie de 6 grade, spre 4 grade. Ulterior, mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge la 20 de grade, iar a minimelor se va menține în jurul a 6 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână din interval, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

MARAMUREȘ

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. Media maximelor termice va scădea de la 14 grade, până spre 12 grade. În același interval, mediile valorilor nocturne vor fi în scădere de la 5-6 grade, până la 3 grade. Ulterior, valorile termice vor fi în creștere, media maximelor va ajunge la 20 de grade, iar a minimelor la 7 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în special în prima săptămână din interval, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

MOLDOVA

Până în 3 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei. Mediile valorilor diurne vor scădea de la 13 grade, până la 11 grade, iar ale celor nocturne de la 7…8 grade, spre 4 grade. Ulterior, valorile termice vor fi în creștere. Media maximelor va ajunge la 19-20 de grade, iar a minimelor la 8 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână din interval, dar mai ales în zilele de 4 și 5 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

DOBROGEA

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei. Mediile valorilor diurne vor scădea de la 19 grade, până la 15 grade, iar ale celor nocturne de la 9 grade, spre 7 grade. Ulterior, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge la 21 de grade, iar a minimelor la 11 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

MUNTENIA

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 19 grade, până spre 11 grade. În același interval, valorile nocturne vor fi în scădere ușoară, iar media acestora va coborî de la 8 grade, spre 6 grade. Ulterior, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge la 22 de grade, iar a minimelor la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

OLTENIA

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 20 de grade, până spre 10-11 grade. În același timp, valorile nocturne vor fi în scădere ușoară, iar media acestora va ajunge la 7 grade. Ulterior, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge în a doua săptămână la 22 de grade, iar a minimelor la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână, dar mai ales în zilele de 3, 4 și 5 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

LA MUNTE

Variațiile termice semnificative vor fi la valorile diurne, mai ales în prima săptămână din interval. Media maximelor va fi în scădere de la 5 grade, la 3 grade spre finalul primei săptămâni, iar apoi va crește și va ajunge la 12 grade în a doua săptămână. Mediile valorilor nocturne, până în data de 3 octombrie, vor fi în scădere de la 0 grade, spre -2 grade. Ulterior, valorile minime vor crește și vor ajunge în a doua jumătate a intervalului până la 4 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în prima săptămână, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

