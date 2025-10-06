Un nou episod de vreme rece, cu ploi și ninsori. Când revin temperaturile de peste 20 de grade

Meteorologii anunță că luni, 6 octombrie, vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării și că vom avea maxime de la 10 grade în Transilvania, până la 20 de grade în Dobrogea.

Potrivit meteorologilor, ploile vin în sud, est, în centru și trecător în celelalte regiuni, iar în zonele montane înalte ar putea apărea lapoviță și ninsori.

Atmosfera rămâne închisă în Dobrogea și Bărăgan. Vom avea ploi, mai abundente imediat după venirea nopții și ar putea să se strângă 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Tot la noapte se intensifică vântul. Temperaturile rămân la valori normale pentru această perioadă și vom avea 20 de grade în Delta Dunării și pe litoral.

În Moldova sudică și nordul Munteniei vom avea o vreme mai rece decât duminică, iar maximele se opresc la 18 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, pe timpul nopții vin ploi mai puternice, iar vântul devine mai activ.

Temperaturile scad accentuat și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Vom avea 11 grade la amiază. Ploile se extind în orele următoare, iar la munte, la altitudini mari se transformă în lapoviță și ninsoare.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem tot atmosferă închisă, dar plouă mai puțin. Temperaturile rămân sub valorile normale.

Vreme rece avem și în vestul României. Temperaturile maxime nu trec de 15 grade Celsius. Vom avea o zi cu ploi, dar vântul va fi destul de slab. Norii dispar după lăsarea nopții, iar valorile termice coboară până la 5-6 grade Celsius.

În Transilvania este mai frig decât duminică, iar la Miercurea Ciuc vom avea doar 10 grade Celsius. Nici în această regiune nu apare soarele și o să vină ploile pe parcursul zilei. Pe crestele montane e posibil să ningă.

Vreme rece avem luni și în Oltenia. Maximele pornesc de la 14-15 grade Celsius. Vom avea un cer plin de nori, multă umezeală și ploi aproape peste tot.

Vremea se răcește și în ținuturile sudice. Vin ploile și aici, iar pe timpul nopții vom avea cantități importante de apă. Valorile termice ajung până la 19 grade Celsius în Lunca Dunării.

Vremea în Capitală

În Capitală se răcește față de duminică. Apar ploile, iar maxima se oprește la 17 grade Celsius, ca după lăsarea nopții ploile să devină mai puternice, iar vântul să se intensifice.

Vremea la munte

Și la munte avem vremea închisă, cu temperaturi scăzute și ploi în majoritatea masivelor. La altitudini de peste 1.800 de metri o să apară lapovița și ninsoarea.

Trei zile cu vreme rece

Potrivit meteorologilor, un episod de vreme rea va aduce cantități importante de precipitații în prima parte a săptămânii.

„Vorbim despre 70-100 l/mp, cu precădere în Oltenia, Dobrogea și Moldova, ninsori viscolite la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere și intensificările de vânt de pe creste, care pot depăși 60-70 km/h, în timp ce în zonele mai joase din estul, sud-estul țării, vorbim despre viteze de 45-55 km/h”, a spus Elena Mateescu, directorul ANM, la Digi24.

Informarea meteorologică de ploi însemnate cantitativ, ninsori temporar viscolite și intensificări ale vântului a intrat în vigoare de duminică, 5 octombrie, de la ora 21.00, și va fi valabilă până joi, 9 octombrie, la ora 10.00.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25-50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70-100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie). În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă”, mai spune directorul ANM.

Când se încălzește

„Acest episod de vreme rece durează până la mijlocul săptămânii, miercuri, când temperaturile la scara întregii țări se vor situa între 12-18 grade, cu minime de până la 10 grade. De vineri - sâmbătă însă, ar trebui să vorbim din nou despre temperaturi de 21-22 grade”, mai spune Elena Mateescu.

