Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 09:37
Cum va fi vremea în octombrie. Meteorologii anunță temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă
Frunze de toamnă Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, posibil ușor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni ale țării.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru 4 săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, transmite ANM într-un comunicat.

Săptămâna 6-13 octombrie

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 13-20 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20-27 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

