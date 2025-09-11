Temperaturi de vară la mijloc de septembrie. Regiunile unde sunt anunțate furtuni și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 11 septembrie, vor fi precipitații, dar și temperaturi mult mai ridicate pentru această perioadă din an.

Conform ANM, în perioada joi, 11 septembrie, ora 9:00 și vineri, 12 septembrie, ora 9:00, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această dată în cea mai mare parte a României și va rămâne călduroasă în zonele sudice.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, dar pe timpul zilei în regiunile sud-vestice va fi variabil. Vom avea și perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei și nordul Moldovei, iar seara și noaptea local și în restul teritoriului.

De asemenea, pe spații mici vor fi cantități de apă însemnate (15-25 l/mp) și izolat vor fi posibile căderi de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în vest, sud-vest și nord-vest, dar de scurtă durată și asociat averselor.

Valorile maxime se vor încadra între 23 și 32 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 21 de grade.

Vremea în Capitală

În intervalul joi, 11 septembrie, ora 9:00 și vineri, 12 septembrie, ora 9:00, în București regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul anterior, iar maxima va fi de 30-32 de grade.

Vom avea cer variabil, cu înnorări spre seară și în cursul nopții, când își fac apariția ploi temporare. Vântul va sufla moderat pe timp de zi, dar va crește treptat în intensitate. Temperatura minimă va fi între 16 și 17 grade.

Vremea în următoarele 4 săptămâni, în toată țara

Intervalul 8 - 14 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Intervalul 15 - 21 septembrie

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii Românii.

Intervalul 22 - 28 septembrie

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Intervalul 29 - 5 octombrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

