Cum va fi vremea astăzi, 2 octombrie. Apar ploile în sud și în sud-vestul țării. Unde va ninge

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:08
304 citiri
Cum va fi vremea astăzi, 2 octombrie. Apar ploile în sud și în sud-vestul țării. Unde va ninge
Zonă în care plouă FOTO: Pixabay

Meteorologii anunță că joi, 2 octombrie, vremea va fi destul de rece în toată țara, cu temperaturi maxime de la 8 grade în Bucovina, în estul Transilvaniei și în Oltenia până la 15 grade pe litoral.

Potrivit ANM, va ploua mai mult în sud și în sud-vest, iar în zonele montane înalte o să ningă viscolit. Vântul bate tot mai tare în sudul și sud-estul țării.

Vremea pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan o să avem soare dimineața, dar apoi se înnorează și apar ploile. Vântul se va intensifica și va atinge viteze de 60 km/h, iar pe timpul nopții ar putea atinge 85 km/h. Temperaturile ajung până la 15 grade Celsius.

Vremea se răcește și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime nu mai trec de 14 grade Celsius. Se înnorează și o să plouă în unele zone. Vântul se intensifică, iar ploile se extind imediat după lăsarea nopții.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vom avea o zi mohorâtă, cu valori foarte scăzute și cel mult 11 grade Celsius la Iași. Ar putea să-și facă apariția ploile și în această regiune.

Atmosfera se menține închisă toată ziua și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vom avea ploi trecătoare în zona Transilvaniei, iar la munte o să avem lapoviță și ninsoare. La amiază vom avea temperaturi sub valorile normale și până la 14 grade Celsius în Maramureș.

În vestul țării vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. Temperaturile maxime se opresc la 14 grade și aici. Dimineața va fi destul de însorită. Dar apoi se înnorează și o să plouă în sudul Banatului. În rest o să avem câteva ploi slabe.

În Transilvania vom avea o zi rece, cu valori de 8 grade Celsius în Miercurea Ciuc și 13 grade Celsius la Târgu Mureș. Apar norii, apoi vom avea ceva ploi, iar la munte se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Pe creste va ninge destul de mult și o să fie viscol.

Și în zona Olteniei va fi mult mai frig decât normalul perioadei. Temperaturile ar putea scădea chiar și cu 10 grade față de ziua trecută. Se vor strânge cantități importante de apă, iar până vineri ar putea ajunge și la 70 de litri pe metru pătrat. În vestul provinciei se intensifică vântul.

Vreme rece vom avea și în ținuturile sudice. Ieri au fost 20 de grade în Lunca Dunării, iar astăzi maximele se opresc la 12 grade Celsius. Apar norii, își fac apariția și ploile, iar vântul se intensifică.

Vremea în Capitală

Și în Capitală vom avea o zi destul de rece, cu 11 grade Celsius pe la amiază. Apar ploile, iar vântul va atinge viteze de 60 km/h pe seară și la noapte. Ploile continuă și pe timp de noapte, iar vineri, temperatura ajunge la 6 grade Celsius.

Vremea la munte

La munte se răcește destul de tare. Vom avea o zi mohorâtă, cu precipitații sub toate formele. Ninge la altitudini de peste 1.500 de metri, iar în vestul Carpaților Meridionali se va depune un strat important de zăpadă. De asemenea, în zonele înalte din masivele sudice o să avem viscol.

Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile
Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile
Meteorologii anunță că în prima săptămână din octombrie, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, apoi temperaturile vor crește ușor, ajungând la cele specifice acestei perioade....
Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă din an....
#prognoza meteo, #meteo octombrie, #frig Romania, #meteo Bucuresti, #meteo munte, #zapada munte , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cazul de la Manastirea Frasinei care a zguduit Romania: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile manastirii

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parlamentul European dezbate modul în care va sprijini România pentru apărarea împotriva dronelor rusești
  2. SUA au intrat în atenția agențiilor de rating după ce a rămas fără buget și a suspendat activitatea Guvernului. Ce se poate întâmpla dacă se prelungește criza
  3. Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov. Până când este valabilă atenționarea
  4. Cum va fi vremea astăzi, 2 octombrie. Apar ploile în sud și în sud-vestul țării. Unde va ninge
  5. Percheziții în Giurgiu și București. Polițiștii au descins la zeci de adrese într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane
  6. Restaurantul care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă ore întregi. „Timpii de pregătire și prețul fix aduc liniște” VIDEO
  7. Combinatul siderurgic de la Galați, în pragul dezastrului. Muncitorii au protestat pentru că nu și-au primit salariile
  8. Papa Leon, originar din Chicago, critică politica americană privind pedeapsa cu moartea și tratamentele inumane aplicate imigranților
  9. Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO
  10. Trenurile CFR Călători ar putea să rămână fără acces la rețeaua feroviară electrificată din cauza datoriilor. Banii alocați de Guvern sunt insuficienți