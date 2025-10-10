Se întoarce frigul în România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Autor: Maria Mora
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 09:47
Temperaturile vor fi mai ridicate în prima săptămână din noiembrie FOTO Pixabay

Meteorologii anunță vineri, 9 octombrie, că urmează o săptămână cu temperaturi ușor mai coborâte decât cele obișnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei pe întreg teritoriul țării.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru perioada 6 octombrie – 3 noiembrie. Potrivit estimărilor meteorologilor, începutul lunii...
Un nou val de frig și ploi abundente va afecta România. „Posibil să depășim, din nou, cota de inundații.” Cum vor fi următoarele săptămâni
Un nou val de frig și ploi abundente va afecta România. „Posibil să depășim, din nou, cota de inundații.” Cum vor fi următoarele săptămâni
Duminică și luni temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig...
