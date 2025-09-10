Meteorologii anunță temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Unde vor fi furtuni

Vremea se menține călduroasă în majoritatea regiunilor țării, cu maxime de până la 33 de grade și cer variabil, însă se anunță averse și descărcări electrice în vest, nord și centru. În Capitală, termometrele vor indica între 16 și 32 de grade, cu ploi temporare spre seară și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat, potrivit ANM.

„Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării și va rămâne călduroasă în regiunile sudice. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, exceptând regiunile sud-estice, unde va fi variabil. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei și nordul Moldovei, iar seara și noaptea local și în restul teritoriului”, a transmis ANM.

Pe spații mici vor fi cantități de apă însemnate (15-25 l/mp) și izolat vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în vest, sud-vest și nord-est, dar de scurtă durată și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 32 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 21 de grade. În județele Botoșani și Suceava, se va înregistra ceață.

În Capitală, regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul anterior, astfel că maxima va fi de 30-32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și în cursul nopții, când temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va mai slăbi treptat în intensitate. Temperatura minimă va fi de 16-17 grade.

