Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO

Luna octombrie a început cu frig, ploi și vijelii, în România. Camerele video montate pe clădiri și pe stâlpii de iluminat au surprins diverse incidente nefericite.

În Capitală, zeci de copaci au căzut pe mașinile parcate, fie în deplasare. Un astfel de episod a fost înregistrat, distribuit în social media. În imaginile publicate pe pagina de Facebook Meteoplus se observă cum vijelia smulge trunchiul copacului, iar acesta cade peste un autoturism în mișcare. Nu sunt cunoscute alte date despre acest incident sau despre starea de sănătate a persoanei ce se afla la volan.

Un incident similar a fost raportat și pe Splaiul Unirii. Un copac a căzut pe un autoturism ce se afla în deplasare. Două persoane se aflau în mașină, iar una dintre ele a suferit leziuni minore, potrivit ISU București-Ilfov.

Raportul pompierilor și prognoza meteo

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pompierii ISU B-IF au avut de gestionat 86 de intervenții în București și Ilfov: 60 de copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate. Până acum, 74 de autoturisme au fost confirmate ca fiind afectate.

Bucureștiul se află până vineri seara, la ora 23:00, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic. Sunt prognozate rafale de 70–90 km/h.

În plus, în restul Munteniei, dar și în Oltenia și sudul Moldovei sunt în vigoare avertizări de ploi abundente, iar la altitudini de peste 1.500 de metri este anunțată ninsoare viscolită.

