Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO

Autor: Andi Miron
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:42
419 citiri
Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
Copac picat pe o mașină, în București / Meteoplus

Luna octombrie a început cu frig, ploi și vijelii, în România. Camerele video montate pe clădiri și pe stâlpii de iluminat au surprins diverse incidente nefericite.

În Capitală, zeci de copaci au căzut pe mașinile parcate, fie în deplasare. Un astfel de episod a fost înregistrat, distribuit în social media. În imaginile publicate pe pagina de Facebook Meteoplus se observă cum vijelia smulge trunchiul copacului, iar acesta cade peste un autoturism în mișcare. Nu sunt cunoscute alte date despre acest incident sau despre starea de sănătate a persoanei ce se afla la volan.

Un incident similar a fost raportat și pe Splaiul Unirii. Un copac a căzut pe un autoturism ce se afla în deplasare. Două persoane se aflau în mașină, iar una dintre ele a suferit leziuni minore, potrivit ISU București-Ilfov.

Raportul pompierilor și prognoza meteo

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pompierii ISU B-IF au avut de gestionat 86 de intervenții în București și Ilfov: 60 de copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate. Până acum, 74 de autoturisme au fost confirmate ca fiind afectate.

Bucureștiul se află până vineri seara, la ora 23:00, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic. Sunt prognozate rafale de 70–90 km/h.

În plus, în restul Munteniei, dar și în Oltenia și sudul Moldovei sunt în vigoare avertizări de ploi abundente, iar la altitudini de peste 1.500 de metri este anunțată ninsoare viscolită.

Alerte de vreme rea în București și în mai multe județe. Zonele în care sunt anunțate ninsori și ploi torențiale în următoarele zile HARTĂ
Alerte de vreme rea în București și în mai multe județe. Zonele în care sunt anunțate ninsori și ploi torențiale în următoarele zile HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 1 octombrie, mai multe coduri portocalii și galbene de ploi, ninsori și vânt puternic pentru următoarele zile. Din 2 octombrie, de...
Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
Luna octombrie a început cu frig, ploi și vijelii, în România. Camerele video montate pe clădiri și pe stâlpii de iluminat au surprins diverse incidente nefericite. În Capitală, zeci de...
#prognoza meteo, #copac, #alerta, #Bucuresti, #cod portocaliu , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Asta s-a intamplat in ultimii doi ani!" Americanii au reactionat, dupa ce au aparut pozele cu Sabalenka si Djokovic
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Informații șocante după atacul din Manchester: Două dintre victime ar fi fost împușcate de poliție. „O consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente”
  2. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist
  3. Imagini incredibile cu un bariton care cântă în timp ce este operat pe creier. „Foarte mulți n-ar rezista psihic la o astfel de intervenție” VIDEO
  4. Un bărbat a devenit viral după ce a intrat la facultate la 60 de ani. „Singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”
  5. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  6. Cu ce se ocupă Trump în timp ce angajații Guvernului american riscă să nu fie plătiți. Clipurile bizare postate la miezul nopții de președintele SUA VIDEO
  7. Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO
  8. Imagini șocante din „Spitalul Groazei”, care încă funcționează. Godină: „La mine în magazie e mult mai OK” FOTO
  9. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  10. Româncă arestată pe un aeroport din Italia pentru trafic de droguri. Unde ascunsese femeia sute de capsule cu stupefiante

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli