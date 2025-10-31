Temperaturi ridicate în ultima lună de toamnă. Ne așteaptă un weekend cu până la 24 de grade

Meteorologii anunță că vom avea un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade în mai multe zone din România.

Directorul ANM, Elena Mateescu afirmă că luna noiembrie va aduce valori mai mari decât cele normale pentru această perioadă din an.

„Ieri (joi) am înregistrat 25 de grade la Călărași, pragul unei zile de vară, și 23 de grade în Capitală. Astăzi, ultima zi a lunii octombrie, va fi caracterizată de un ecar la scara întregii țări în ceea ce privește limitele valorilor maxime, între 16 până la 24 de grade, cu 21-22 de grade în Capitală”, a declarat Elena Mateescu pentru

Cum va fi vremea în ultima lună de toamnă

„Chiar și luna noiembrie, ultima lună a toamnei, va fi caracterizată de temperaturi mai mari pentru primă decadă a unei luni noiembrie în țara noastră.

Vorbim de temperaturi maxime de la 14 grade în nordul Moldovei până la 22-23 de grade în Crișana, Banat, Oltenia, în sudul Moldovei, în Capitală, 20-21 de grade și este posibil ca cel puțin până spre finalul primei decade a lunii noiembrie, să vorbim de temperaturi cu mult peste normalul datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta, acestea încadrându-se între 14 până la 22-24 de grade”, adaugă directorul ANM.

Ads

Tot Elena Mateescu mai spune că vom avea „minime negative doar în depresiuni, spre minus 3 - minus 4 grade Celsius, în timp ce pe litoral sau în Dealurile de Vest vorbim de minime pozitive 11-14 grade. Chiar și în Capitală, minime între 4 până la 8-9 grade Celsius”.

„Ceața va fi de interes pe parcursul dimineților, astfel încât norii joși, responsabili de ceea ce înseamnă fenomenul de ceață din această perioadă, să fie, de asemenea, elementul meteorologic ce va fi de interes și va caracteriza cel puțin următoarea perioadă”, mai precizează directorul ANM pentru sursa citată.

Ads