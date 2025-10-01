Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile

Autor: Maria Popa
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 08:02
Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile
Zonă în care plouă FOTO: Pixabay

Meteorologii anunță că în prima săptămână din octombrie, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, apoi temperaturile vor crește ușor, ajungând la cele specifice acestei perioade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 29 septembrie - 26 octombrie.

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile vor fi mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii Românii.

De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 6 - 12 octombrie

Valorile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Săptămâna 13 - 19 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

De asemenea, ploile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii Românii.

Săptămâna 20 - 26 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe tot teritoriul țării, posibil ușor mai ridicate în vest.

Și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile României.

Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă din an....
După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade
După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade
După câteva zile cu temperaturi sub limita normală pentru această dată, ploi și chiar ninsori, vremea își va reveni. Conform prognozei pe două săptămâni emisă de Administrația...
#prognoza meteo, #meteo octombrie, #frig Romania, #meteo Romania temperaturi, #toamna temperaturi , #prognoza meteo
