Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile

Meteorologii anunță că în prima săptămână din octombrie, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, apoi temperaturile vor crește ușor, ajungând la cele specifice acestei perioade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 29 septembrie - 26 octombrie.

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile vor fi mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii Românii.

De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 6 - 12 octombrie

Valorile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Săptămâna 13 - 19 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

De asemenea, ploile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii Românii.

Săptămâna 20 - 26 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe tot teritoriul țării, posibil ușor mai ridicate în vest.

Și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile României.

Ads