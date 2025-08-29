Vremea se schimbă brusc în următoarele zile. Zonele din România unde vor fi grindină și furtuni

Meteorologii anunță o răcire a vremii în următoarele zile, însoțită de perioade de instabilitate atmosferică, în zilele de 31 august și 1 septembrie. Zonele vizate sunt cele din vest, sud și centrul țării.

„Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea în majoritatea regiunilor. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descărcări electrice în vestul, sudul şi centrul țării și pe alocuri în rest. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantităţi de apă însemnate, pe alocuri de peste 25...30 l/mp şi căderi de grindină. Vântul va sufla în sud şi est, cu precădere în timpul ploilor, când vor fi posibile şi vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 şi 19 grade”, scrie Meteoplus.

Anunțul vine după ce zilele acestea sunt valabile coduri galbene de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic care vizează Capitala și nouă județe.

Un Cod galben este în vigoare pentru trei județe vineri, de la 12:00 până la 21:00.

În judeţele Timiş, Arad şi Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade.

Al doilea Cod galben a fost emis pentru sâmbătă, 30 august, între orele 12:00 și 21:00.

În judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade.

