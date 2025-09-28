Cea mai rece dimineață de septembrie: -6,4°C, la Miercurea-Ciuc

Duminică dimineața, stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat o temperatură minimă de minus 6,4 grade Celsius, „aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național”.

În alte localități din județul Harghita s-au înregistrat și ele valori negative: minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Toplița și minus 1,4 grade Celsius la stația de munte Bucin, a precizat meteorologul Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, citat de Agerpres. „Singura excepție o reprezintă stația meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius”, a adăugat specialistul. Acesta a explicat că temperaturile scăzute au fost cauzate de un front de aer rece, de cerul senin și de fenomenul de inversiune termică.

Bruma a fost semnalată în mai multe zone din județ, iar meteorologii avertizează că în nopțile următoare vremea va rămâne rece, urmând ca valorile să crească treptat. Temperaturile înregistrate duminică sunt tipice pentru finalul lunii septembrie în Harghita și au determinat numeroși locuitori să pornească centralele de apartament sau să aprindă sobe.

La Miercurea-Ciuc, încălzirea în sistem centralizat a fost deja pornită parțial în școli și la spital. Conform informațiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, „agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, și în apartamentele racordate la sistemul centralizat”.

