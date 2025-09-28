Cea mai rece dimineață de septembrie: -6,4°C, la Miercurea-Ciuc

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 11:36
251 citiri
Cea mai rece dimineață de septembrie: -6,4°C, la Miercurea-Ciuc
Îngheț la Miercurea Ciuc FOTO Facebook/Meteoplus

Duminică dimineața, stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat o temperatură minimă de minus 6,4 grade Celsius, „aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național”.

În alte localități din județul Harghita s-au înregistrat și ele valori negative: minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Toplița și minus 1,4 grade Celsius la stația de munte Bucin, a precizat meteorologul Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, citat de Agerpres. „Singura excepție o reprezintă stația meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius”, a adăugat specialistul. Acesta a explicat că temperaturile scăzute au fost cauzate de un front de aer rece, de cerul senin și de fenomenul de inversiune termică.

Bruma a fost semnalată în mai multe zone din județ, iar meteorologii avertizează că în nopțile următoare vremea va rămâne rece, urmând ca valorile să crească treptat. Temperaturile înregistrate duminică sunt tipice pentru finalul lunii septembrie în Harghita și au determinat numeroși locuitori să pornească centralele de apartament sau să aprindă sobe.

La Miercurea-Ciuc, încălzirea în sistem centralizat a fost deja pornită parțial în școli și la spital. Conform informațiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, „agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, și în apartamentele racordate la sistemul centralizat”.

Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben
Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben
Meteorologii au emis duminică dimineață, 28 septembrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe. În zeci de localități se va semnala ceață ce determină...
Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
Săptămâna viitoare va aduce temperaturi mai scăzute decât normal pentru această perioadă, cu ploi și vânt în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi...
#prognoza meteo, #frig, #miercurea ciuc , #prognoza meteo
