Cum va fi vremea în prima zi de weekend. Procesul de încălzire continuă. Ce temperaturi vom avea în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că de sâmbătă, 20 septembrie, ora 9.00, până duminică, 21 septembrie, ora 9.00, vremea va fi predominant frumoasă.

Potrivit meteorologilor, procesul de încălzire va continua, astfel că valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei.

Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări ziua în estul și sud-estul României. Vântul va sufla slab și moderat.

Valorile maxime se vor încadra, în general, între 24-30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 4 grade. De asemenea, se va semnala ceață, pe arii restrânse în Transilvania și izolat în rest.

Vremea în Capitală

În Capitală, în intervalul menționat, vremea va fi frumoasă. Procesul de încălzire continuă, iar valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei.

Potrivit ANM, cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar cea minimă va fi de 11-14 grade.

Vremea în următoarele 4 săptămâni, în România

Săptămâna 22 – 28 septembrie

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Atmosfera nu va mai fi la fel de caldă. Temperatura aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămâni în cea mai mare parte a României.

Săptămâna 6 – 12 octombrie

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

Săptămâna 13 – 19 octombrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii Românii.

Ads