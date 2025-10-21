Cum va fi vremea la sfârșit de octombrie și început de noiembrie. Se anunță diferențe față de normalul perioadei

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 10:24
Cum va fi vremea la sfârșit de octombrie și început de noiembrie. Se anunță diferențe față de normalul perioadei
Peisaj de toamnă Foto: Pexels

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată de temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi, 21 octombrie, meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sudvestice şi în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul şi centrul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea se încălzește în următoarele zile. Regiunea unde temperaturile vor urca până la 26 de grade
Vremea se încălzește în următoarele zile. Regiunea unde temperaturile vor urca până la 26 de grade
Vremea se va încălzi treptat, de la o zi la alta, în această săptămână, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze miercuri, 22 octombrie. În această zi, cel mai cald...
Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 21 de grade. Unde se anunță ploi
Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 21 de grade. Unde se anunță ploi
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada vineri, 17 octombrie, ora 9:00 și sâmbătă, 18 octombrie, ora 9:00, pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu...
